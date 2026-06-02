Tito González 02 JUN 2026 - 14:27h.

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Sergio Ramos, en representación de los inversores con los que pretende comprar el Sevilla FC a sus máximos accionistas, negó este lunes que hayan "incumplido en algún momento ningún acuerdo", ya que aseguró que no llegó a formalizarse y sólo se ha "adaptado" al final con una oferta que no varía sustancialmente de la primera, con una ampliación de capital de 120 millones, en lugar de 80.

En una rueda de prensa multitudinaria, Sergio Ramos afirmó que está "dispuesto a seguir negociando" con las familias que ostentan la mayoría accionarial del Sevilla para alcanzar un acuerdo que cree "necesario" para "la viabilidad futura del club", en el que buscan también que se "involucren" los actuales grandes accionistas, y que sólo ha cambiado en el pago en dos plazos y el importe de dicha ampliación "por recomendación de LaLiga" y de los asesores de su grupo.

Hoy martes las cámaras de ElDesmarque han salido a las calles para conocer la opinión del sevillismo sobre esa conferencia de Sergio Ramos y la postura actual de los grandes accionistas del Sevilla FC. ¿Quieres conocerla? Puedes verla en el vídeo de arriba.