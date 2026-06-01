Álvaro Borrego Fran Fuentes 01 JUN 2026 - 18:24h.

Sergio Ramos pide a los accionistas que hagan un esfuerzo y asegura que quiere seguir negociando la compra del club

Sergio Ramos, vídeo en directo: empieza la rueda de prensa sobre la venta del Sevilla FC

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Sergio Ramos ofreció este lunes una extensísima rueda de prensa de casi una hora de duración, en la que atendió a las preguntas de los compañeros de comunicación para argumentar el porqué del no acuerdo para la compra venta del Sevilla FC. El camero aseguró "no haber incumplido nada", por lo que no tiene "nada que temer" respecto a una posible denuncia o requerimiento económico y explicó cuál es la diferencia entre la primera propuesta y la segunda, que, según su versión, apenas se diferencian en cinco millones. Y sigue interesado en seguir negociando la compra del club.

Sergio Ramos explica las dos ofertas: "En este periodo de tiempo ha habido dos planteamientos. El inicial, que databa de la adquisición del 85% del capital con una inversión de 80 millones par una ampliación de 279 millones para los accionistas, a 3.175 euros por acción. Un total de 359 millones. El planteamiento tuvo que adaptarse atendiendo a la recomendación de LALIGA y nuestros asesores que nos recomiendan una ampliación de 120 millones, no de 80, antes del 30 de junio para garantizar la viabilidad del club. En este sentido el planteamiento final presentado el miércoles, con la correspondiente prueba de fondo ilimitada del Banco Santander y otro internacional de primer nivel para llevar la operación de forma inmediata. Consiste también en la adquisición de hasta el 85% de las acciones a través de una ampliación de 120 millones y el pago de los accionistas, en este caso en dos fases. En la primera se abonaría entre 105 y 141 millones y en la segunda un mínimo de 137 millones a los accionistas actuales, a 3.175 euros por acción. Una inversión de 362 millones sin haber modificado el precio de la acción".

La diferencia entre las dos ofertas es de cinco millones: "La diferencia entre la primera oferta y la segunda son solo cinco millones. Es una manera de involucrar a los accionistas actuales, ayudándoles a reflotar la situación actual del club. Aplazar y cobrar más tarde para ayudar a levantar la situación del Sevilla. Una ampliación de 80 millones no es suficiente para recuperar al club".

La oferta, abierta a modificaciones: "Por supuesto, no es definitiva, nosotros somos flexibles y estamos dispuestos a negociar en base a ese SLY que hemos puesto al final. Independientemente de que haya terminado el período de exclusividad, sentémonos y cerremos el deal. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿En qué números podemos encajar, hasta dónde podéis llegar? Pero seamos flexibles. Nosotros lo somos, aquí estamos, pero no podemos permitir ni un minuto más de una oferta que hemos hecho. Estas son las ofertas y estas son las realidades de lo que hemos llegado".

¿Está el Sevilla en quiebra técnica? "Sí, por supuesto. El club ha acumulado pérdidas en los últimos años y las previsiones para los próximos ejercicios también son negativas. Nosotros les hacemos una propuesta interesante en la que pedimos al accionista que se involucre y nos ayude".

LaLiga les recomendó modificar la ampliación de capital: "Con la apuesta final queremos priorizar las necesidades del club para garantizar la viabilidad financiera, por eso, respecto al primer planteamiento de los 80 millones, subimos hasta los 120 millones de la ampliación como nos recomienda LaLiga y los inversores. La inversión para la adquisición de los paquetes accionariales también es superior pero en dos fases, es la única diferencia, y estaría garantizada. Tanto mis socios como mi equipo hemos trabajado sin descanso. Lamentablemente desde el miércoles pasado no hemos recibido respuesta y ha terminado el plazo de exclusividad".

Sergio Ramos tiende la mano: "A lo largo de mi carrera, gracias a Dios, hemos sabido consagrar una marca, una reputación y un legado. La valentía, la transparencia y la suerte de seguir defendiendo, independientemente de las opiniones que hay. Obviamente, que se me vincule al Sevilla es porque yo quiero. En otra situación o con otro club no lo habría hecho, por el SFC sí. La verdad solo tiene un camino. Cuando sales a hablar, ese legado que pones en juego solo puede ir a favor. Estoy tranquilo pero en las últimas semanas me he visto, no forzado, pero sí con la necesidad de contar la verdad. ¿Qué se haya utilizado? Mediáticamente puede ser, pero aquí estamos dando la cara, que es lo que me ha diferenciado o nos ha diferenciado desde los 19 añitos que debuté aquí en el Sevilla".

Los pagos estaban garantizados: "Con la primera oferta, que la hicimos en torno a las dos últimas semanas, este es el valor, que quitando la deuda neta y las pérdidas, se queda en 328 millones. Se queda de esta manera: 328 millones se quería el 100% del club. Sería 279 millones por el 85% de la cantidad, con una ampliación de capital de 80 millones. En la segunda pasaríamos entre 105 más 141 millones, más la segunda ampliación de capital que pasaría a 120 millones, más una segunda parte del pago que sería de 137 millones que es la segunda parte del pago. Se cobraría en dos pagos. Sumándole los dos pagos cambia en 3 millones, de 359 a 362, creo. 279 contra 274. Cinco millones menos, pero lo cobrarían en dos partes, no en una. La diferencia es de 5 millones de euros por el 85%. De este modo compraríamos al 67% y garantizamos la otra parte manteniendo el precio de la acción. Aquí hacemos hincapié de hacer una ampliación de capital de 120 en lugar de 80 millones. El segundo pago está garantizado al 100%, que es lo que queda estipular en el contrato el día que se firme. Se garantiza el mismo precio de la acción. Es lo mismo que pagamos en el primer pago. Se garantiza en pequeños detalles que después se acuerdan, pero está garantizado el cobro y el precio de la acción".

Sergio Ramos pide un esfuerzo de los accionistas: "Por eso le pedimos, y le pido yo personalmente a los accionistas, no que pierdan ni que la acción se pague a menos, sino que haga un esfuerzo como nosotros, y nuestro grupo inversos, ampliando el capital para la viabilidad del club, que es lo más importante. Ellos, con un formato de operación ya prácticamente apalabrado o habían hecho sus números, entiendo que puedan tener esa reacción. Pero, si lo más importante es el Sevilla, les pedimos que nos ayuden para rehabilitar la situación del Sevilla. No estamos robando, estamos diciendo que nos ayudéis a reflotar la situación que tiene el Sevilla, con dos cosas: que la acción se va a pagar al mismo precio, a 3175, y 2, que lo vais a cobrar con esa garantía. Un poco más tarde, sí, un poco más tarde, pero cuando haces una due diligence tan grande, te das cuenta. La gente dice que hemos cambiado hace una semana, pero no hemos cambiado, nos hemos dado cuenta de las necesidades del Sevilla, recomendadas por LALIGA y nuestro equipo de asesores".