Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 17:30h.

El camero da las razones del cambio de oferta y asegura que sigue interesado en comprar el club

Sergio Ramos, en directo: rueda de prensa sobre la venta fallida del Sevilla FC

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Sergio Ramos ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para ofrecer su versión sobre la compra venta fallida del Sevilla FC. El camero ha desgranado sus razones para modificar la oferta y ha criticado con dureza las formas de proceder de los grandes accionistas de la entidad, que unas horas antes emitieron un comunicado fortísimo argumentando que tanto él como Five Eleven Capital habían "faltado el respeto" al club, requiriéndole el pago de una penalización y advirtiéndole incluso de emprender medidas legales si el exfutbolista del Real Madrid o el PSG incumplía los "acuerdos de confidencialidad". Y suelta la bomba. Siguen interesados en comprar el club.

El discurso de Sergio Ramos

"Quiero dejar claro que vengo a hablar únicamente del Sevilla. Voy a responder a todas las preguntas hasta donde pueda, por el acuerdo de confidencialidad. Por esas cuestiones que hemos respetado hay algunas cuestiones en las que no podré entrar detalladamente. Como siempre, y a pesar de la advertencia que nos han hecho llegar los accionistas, poco antes de esto quiero dar la cara y trasladar los mensajes relevantes en primera persona. Tengo un vínculo muy especial con el Sevilla, considero que hemos presentado un proyecto económico, deportivo e institucional muy sólido que con toda la humildad entendemos que es el mejor para que el Sevilla vuelva a donde merece. Todo el mundo sabe la situación del Sevilla y es muy muy delicada. Tiene pérdidas acumuladas estas temporadas y así como pérdidas recurrentes previstas en los próximos años. Nuestro grupo inversor desde el principio ha tenido como objetivo sumar y ayudar para garantizar la viabilidad. Desde que empezamos las conversaciones hemos negociado y como tal los parámetros han ido variando por ambas partes, no solo por la mía".

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Así fueron las ofertas

"En este periodo de tiempo ha habido dos planteamientos. El inicial, que databa de la adquisición del 85% del capital con una inversión de 80 millones par una ampliación de 279 millones para los accionistas, a 3175 por acción. Un total de 359 millones. El planteamiento tuvo que adaptarse atendiendo a la recomendación de LALIGA y nuestros asesores que nos recomiendan una ampliación de 120 millones, no de 80, antes del 30 de junio para garantizar la viabilidad del club. En este sentido el planteamiento final presentado el miércoles, con la correspondiente prueba de fondo ilimitada del Banco Santander y otro internacional de primer nivel para llevar la operación de forma inmediata. Consiste también en la adquisición de hasta el 85% de las acciones a través de una ampliación de 120 millones y el pago de los accionistas, en este caso en dos fases. En la primera se abonaría entre 105 y 141 millones y en la segunda un mínimo de 137 millones a los accionistas actuales, a 3175 euros por acción. Una inversión de 362 millones sin haber modificado el precio de la acción".

LaLiga les recomendó modificar la ampliación de capital

"Con la apuesta final queremos priorizar las necesidades del club para garantizar la viabilidad financiera, por eso, respecto al primer planteamiento de los 80 millones, subimos hasta los 120 millones de la ampliación como nos recomienda LaLiga y los inversores. La inversión para la adquisición de los paquetes accionariales también es superior pero en dos fases, es la única diferencia, y estaría garantizada. Tanto mis socios como mi equipo hemos trabajado sin descanso. Lamentablemente desde el miércoles pasado no hemos recibido respuesta y ha terminado el plazo de exclusividad".

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Sergio Ramos sigue queriendo comprar el Sevilla

"Esta intervención queremos que siga para que sepamos que seguimos aquí, que queremos seguir negociando y queremos seguir avanzando en un proceso que entendemos que es muy necesario. Esperamos que si no recibimos comunicación más sea porque encuentren con una oferta en su conjunto muy superior a la nuestra que ayude al Sevilla en esta situación muy delicada. Quiero dar las gracias especialmente al sevillismo por el apoyo, por el cariño y la ilusión que nos han mostrado desde el primer día. Con o sin nosotros, lo que queremos es ver un Sevilla grande y campeón. Y como dice nuestro cántico, Sevilla hasta la muerte".

Mantiene la ilusión

"Qué siente de los sevillistas: "Nosotros, y yo personalmente, sigo muy muy ilusionado con la compra del club, sobre todo por el crecimiento que debe tener el Sevilla en los próximos años. Son momentos duros, sí, los cuales estamos acostumbrados porque tenemos detrás una solidez de ruedas de prensa, de vivencias deportivas. Al final el fútbol me ha hecho, a lo largo de mi carrera, tengo casi un máster de este tipo de presiones. Esta es diferente al resto porque es muy personal, es el Sevilla y una oportunidad de ayudar en una situación muy delicada al club de tus amores. Nosotros, como te he dicho, seguimos estando aquí. Ofrecemos una oportunidad muy buena para los accionistas, aunque sea en dos cobros y no en uno. Que sean partícipes de la ayuda que estamos prestando al Sevilla. Debe haber pocas cosas más ilusionantes que, siendo sevillista, no solo vender, sino ayudar a los nuevos propietarios a poner al Sevilla donde se merece. No es muy agradable. Estoy muy agradecido de todo el apoyo del sevillismo. Sevilla es mi casa y estoy entre Sevilla y Madrid. Notas la necesidad de la gente, que puede pensar de una manera u otra, pero el cariño y la ilusión con la que me tratan por estar vinculado al Sevilla y poder coger el club para que se sanee nuevamente".

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Sergio Ramos no lo da todo por perdido

"Hombre, a mí me gustaría. Vine el martes, un día antes y sigo en Sevilla. Sigo con la esperanza y tendiendo el brazo porque creo que la oferta nuestra es una gran oportunidad para la viabilidad del Sevilla y para los accionistas. Por supuesto que podría salir aquí a decir barbaridades, pero el único objetivo que tenemos es cerrar la transacción. ¿Cuándo? Por nosotros ya estaría cerrada. Son muchos accionistas, pero el tiempo corre en contra, porque hay muchos factores, no solo el económico o financiero sino el deportivo, que vamos ya muy muy retrasados".