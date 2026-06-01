Álvaro Borrego Basilio García 01 JUN 2026 - 13:05h.

Hoy se le ha requerido el pago de 500.000 euros y los accionistas

Ya hay fecha, hora y lugar para la rueda de prensa de Sergio Ramos en Sevilla

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Este lunes 1 de junio parece ser un antes y un después en la compra venta del Sevilla FC. Las grandes familias accionistas del club -Guijarro, Alés, Carrión, Castro y Del Nido Benavente- han emitido un fortísimo comunicado contra Sergio Ramos, asegurando que el 27 de mayo expresó "su voluntad de no cumplir el acuerdo", a sabiendas de "que dinamitaban la operación", lo que desde el club han considerado "una manifiesta falta de respeto" y "un engaño preparado desde hace meses". Pero hay más. En el último apartado señalan que hoy mismo se le ha requerido el pago de la cláusula penal por incumplimiento de acuerdo, que según avanzó ElDesmarque está cifrado en unos 500.000 euros más gastos. Y además advierten sobre posibles medidas legales y posibles reclamaciones por daños y perjuicios, si se incumplen los acuerdos de confidencialidad.

Las grandes familias de accionistas del club informaron que "esta mañana se ha enviado una comunicación directa al Sr. Ramos y a FIVE ELEVEN, denunciando su incumplimiento, reclamándole el pago de la cláusula penal". Además notifican que Sergio Ramos ha sido apercibido "de que su conducta dolosa y fraudulenta conllevará la reclamación de otros daños y perjuicios, no incluidos en la penalidad reclamada y requiriéndole que cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad".

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Según ha podido saber ElDesmarque, esta cuantía no incluida en la penalidad ya reclamada, será objeto de análisis, en base a un estudio para cuantificar los perjuicios y daños que se puedan causar por esa "conducta dolosa y fraudulenta" en la que podría incurrir por, por ejemplo, incumplir acuerdos de confidencialidad como destripar las cuentas del club o filtrar detalles que puedan perjudicar una venta futura. Las fuentes consultadas señalan que esta cuantía no sería "algo automático, sino que será objeto de análisis por expertos. Una vez estén suficientemente justificados, se reclaman", con un precio aún por determinar. Por eso se espera, y se advierte, que Sergio Ramos mantenga la confidencialidad de los detalles que ha conocido.

Tal y como contamos en esta casa hace tres días, la parte vendedora, ergo las grandes familias accionistas, consideran que lo presentado en última instancia por Sergio Ramos no se trató de una nueva oferta, sino que se incurrió en un incumplimiento de lo acordado que lleva aparejado una serie de penalizaciones, como así lo dejan por escrito en el comunicado. La oferta se firmó a principios de año, y hace dos semanas se modificó el calendario de pagos y se asumió que las pérdidas imputables a este ejercicio -aún no calculadas- se dividieran entre las dos partes. De esta manera los vendedores entienden que se incurrió en un incumplimiento de contrato. Es por eso que se le reclama una penalización que asciende a 500.000 euros más los gastos incurridos en la operación, los costes del procedimiento y de profesionales que han intervenido en la misma. Y aparte el club considera tomar medidas legales y posibles reclamaciones por daños y perjuicios.

Este lunes, por cierto, ElDesmarque dará en directo, y en vídeo, la rueda de prensa de Sergio Ramos, donde responderá, entre otras cosas, a este comunicado.