Fran Fuentes Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 18:56h.

El camero, cara visible en el proyecto de Five Eleven, da explicaciones en sala de prensa

En directo, los accionistas y la afición del Sevilla FC esperan las explicaciones de Sergio Ramos

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Sergio Ramos ha comparecido en una rueda de prensa para explicar por qué se ha caído la compra-venta del Sevilla FC a Five Eleven Capital, el fondo de inversión con el que el camero iba a la cabeza. En este sentido, el camero ha tendido la mano a los accionistas y no da por rotas las negociaciones, poniéndose al servicio de los accionistas para tratar de llegar a un acuerdo para llevar a buen puerto el acuerdo. Asimismo, explica que Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, puede o no volver a la entidad de su mano.

Sobre la parcela deportiva del Sevilla FC, a Sergio Ramos le han preguntado de manera explícita sobre si el regreso del gaditano es posible de su mano. En este sentido, reconoce que sus asesores le recomendarían no expresarse al respecto: "Con Monchi normalmente mi equipo me diría 'mira, básate en las respuestas que tienes que dar y di que no venimos a hablar de otras cosas'. Pero con Monchi, independientemente de que es buen amigo, todo el mundo le conoce y sabe el nivel de importancia que ha tenido", reconoce.

En este sentido, el camero explica que Monchi ya está con otro proyecto: "Él actualmente tiene otro proyecto, en el cual ha decidido dar ese paso", reflexiona. Sin embargo, el exjugador y empresario explica que cuenta con gente a su alrededor para que se hagan cargo de loa parcela deportiva: "El día que se dé el caso de que nosotros hagamos esa transacción, tenemos un desarrollo deportivo ilusionante y con nombres muy importantes que nos ayudarán, obviamente, a levantar el Sevilla", explica.

Y es que, Sergio Ramos se ampara en su amplia experiencia en el mundo del fútbol y las relaciones establecidas durante toda su carrera para transmitir confianza sobre la parcela deportiva: "Especialmente vengo del mundo del fútbol, a nivel internacional. He estado en España, en París, en México, y tengo la suerte de tener una relación extraordinaria, con el poder y el proyecto que entiendo que a las necesidades del Sevilla le vendrían muy bien. Ponernos a hablar de lo deportivo cuando ni siquiera los socios nos han contestado, imagínate, pero sí, tenemos un proyecto ilusionante", sentencia.