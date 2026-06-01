Álvaro Borrego Fran Fuentes 01 JUN 2026 - 18:46h.

En ElDesmarque recogemos las frases más llamativas de su rueda de prensa, reconociendo ser "sevillista hasta la muerte"

Sergio Ramos, vídeo en directo: empieza la rueda de prensa sobre la venta del Sevilla FC

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Sergio Ramos ha realizado toda una declaración de intenciones. El futbolista, ahora también empresario, explicó las razones del cambio de oferta para la compra venta del Sevilla FC y aseguró seguir abierto a reconducir las negociaciones, siempre que las grandes familias de accionistas "hagan un esfuerzo" para reconsiderar una propuesta que, según el camero, solo "se diferencia en cinco millones" respecto a la primera. Una de las cosas que más llamó la atención de la rueda de prensa es su alegato de amor al club. El sevillano sacó su lado más sevillista y reconoció sentirse un aficionado más, dejando varias frases que ahora repasamos en ElDesmarque.

Un agradecimiento para la afición

"Quiero dar las gracias especialmente al sevillismo por el apoyo, por el cariño y la ilusión que nos han mostrado desde el primer día. Con o sin nosotros, lo que queremos es ver un Sevilla grande y campeón. Y como dice nuestro cántico, Sevilla hasta la muerte".

El Sevilla le 'duele' más que ninguno

"Nosotros, y yo personalmente, sigo muy muy ilusionado con la compra del club, sobre todo por el crecimiento que debe tener el Sevilla en los próximos años. Esta es diferente al resto porque es muy personal, es el Sevilla y una oportunidad de ayudar en una situación muy delicada al club de tus amores".

Sevilla, su casa

"Estoy muy agradecido de todo el apoyo del sevillismo. Sevilla es mi casa y estoy entre Sevilla y Madrid. Notas la necesidad de la gente, que puede pensar de una manera u otra, pero el cariño y la ilusión con la que me tratan por estar vinculado al Sevilla y poder coger el club para que se sanee nuevamente".

En otra situación no lo habría hecho

"En otra situación o con otro club no lo habría hecho, por el Sevilla Fútbol Club sí. La verdad solo tiene un camino. Cuando sales a hablar, ese legado que pones en juego solo puede ir a favor".

Sergio Ramos quiere un Sevilla en las mejores manos posibles

“Nuestra propuesta es hacer una ampliación de capital. Estamos en Sevilla porque queremos negociar. Quizás la gente se esperaba una rueda de prensa en otro tono, matando a todo el mundo. Pero no, lo más importante es el Sevilla, que está en un momento crítico para tomar decisiones lo antes posible”.

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Lo mejor para el Sevilla

"Si mejoran nuestra propuesta, yo como sevillista me alegraré. Si un socio viene y hace una oferta mejor que la nuestra, nos alegraremos todos como sevillistas”.