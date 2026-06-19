El vestuario de España coincide: este Lamine Yamal es otro

Javi Rayo 19 JUN 2026 - 20:35h.

Lamine Yamal ha pegado un gran cambio en lo personal en el último año

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Lamine Yamal ha cambiado. La estrella de España y del FC Barcelona ha experimentado un cambio a mejor. Un proceso de madurez. No lo dice la prensa ni la opinión pública. Lo dicen sus propios compañeros y hasta el seleccionador. Hasta lo dijo él mismo en su canal de Youtube ¿El punto de inflexión? No ganar el Balón de Oro el año pasado cuando se veía ganador.

Lamine Yamal y un giro personal de 180 grados

Son muchas las voces dentro del vestuario que coinciden en un mismo mensaje: Lamine Yamal ha madurado. Todos recodarán sus bromas, juegos, piques durante la pasada Eurocopa. Y sí, algo de eso sigue habiendo en Lamine Yamal, pero de otra forma. Luis de la Fuente, Cucurella, Marcos Llorente, Nico Williams, Unai Simón... Todos coinciden en una misma opinión. El Lamine Yamal que ha llegado al Mundial 2026 es un futbolista -y una persona- mucho más maduro que el año pasado.

Hasta él mismo lo verbaliza sin darse cuenta. España se la juega ante Arabia Saudita después del empate ante Cabo Verde y el Lamine Yamal de hace un par de años habría forzado sin temer las consecuencias para jugar los 90 minutos. Este viernes ha sido cristalino. "No estoy para jugar 90 minutos, no es el momento". Así de contundente se mostraban en el micrófono de RTVE. Este Lamine no arriesga desde la insconciencia, no piensa en lo inmediato. Es más cabal.

Obviamente sigue siendo un chico de 18 años, con su vida privada, que no ha perdido la sonrisa. Pero es otro Lamine tanto dentro, como fuera del terreno de juego. Una versión más mejorada, más madura. Un Lamine 3.0 del que se beneficia la Selección Española, el FC Barcelona y él mismo.