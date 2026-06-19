Javi Rayo 19 JUN 2026 - 17:45h.

La Selección Española cambia de chip a 48 horas para medirse a Arabia Saudita

Lamine Yamal desvela su estado físico de cara al España - Arabia Saudí: "No es el momento"

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La Selección Española ya ha dejado atrás todo lo que pasó en el partido ante Cabo Verde. Los de Luis de la Fuente han pasado página pero no de cualquier modo. Como el propio Nico Williams ha señalado, "han sido días jodidos, a todo el mundo le gusta ganar". El vestuario de España ha hecho autocrítica, saben de los errores cometidos y las soluciones para no volver a hacerlo. "Sabemos muy bien lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Hemos hecho autocrítica, hemos revisado los errores. Simplemente es corregirlo", diagnosticaba Marcios Llorente. "Faltó finura, faltó ritmo, faltó frescura", explicó Luis de la Fuente.

El vestuario de la Selección, optimista

El combinado español está con la confianza por las nubes y el vaso del optimismo lleno. Todos siguen convencidos. "Nadie puede dudar de esta Selección, vamos a ir a full", dijo Nico Williams. Saben de su calidad y de sus aptitudes para poder ser candidatos a ganar este Mundial. "Quien no apoye a esta Selección, no es español", espetaba Marcos Llorente. El primer paso para conseguirlo está a menos de 48 horas. Arabia Saudita pondrá a prueba si de verdad se ha hecho por corregir los errores del debut. La Selección Española se enfrentará a un equipo con tintes de parecerse a Cabo Verde: 11 jugadores cerrados atrás, que regalarán el balón desde el principio y que esperarán crear peligro a la contra.

La única incógnita es cómo llegarán los tocados al partido de este domingo. Víctor Muñoz está descartado y Lamine Yamal ha verbalizado públicamente que no está para jugar 90 minutos. Los que sí parecen estar mejor son Fabián y Mikel Merino, que han ido ganando confianza con el paso de los días.

España cambia el chip antes de medirse a Arabia Saudita.