España y Portugal tropiezan con la misma piedra y dan la razón a Javier Clemente

Javi Rayo 18 JUN 2026 - 12:09h.

Ambos equipos fueron incapaces de pasar del empate ante equipos muy defensivos

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España y Portugal no pasaron del empate en sus respectivos partidos de debut en el Mundial. Analizando ambos encuentros se puede inferir que ambos conjuntos -pese a ser infinitamente superiores en cuanto a calidad- colapsaron ante el mismo problema: equipo muy encerrados atrás y con bloques extremadamente bajos. El fútbol que se juega en Europa y fuera de Europa dista mucho y puede suponerle un gran problema a las selecciones del viejo continente. Ya avisaba Javier Clemente antes del debut que algo así podía pasarle a las favoritas.

España y Portugal cometieron los mismos errores

Las dos selecciones ibéricas han demostrado cómo sufren cuando se enfrentan a equipos físicos que juegan agazapados en área propia para después lanzarse a la contra. Cabo Verde y Congo dieron una masterclass de trabajo defensivo, en el caso del equipo congoleño incluso recibiendo el premio del gol en una buena acción. La mayoría de las selecciones europeas están acostumbradas a jugar de tú a tú. Lo vimos en el Inglaterra-Croacia, dos equipos que jugaron sin miedo y donde ganó el que tuvo mayor efectividad. Algo similar ocurrió en el Francia-Senegal, cuando el conjunto africano abandonó ese bloque bajo para lanzarse en ataque acabó siendo arrollado por Mbappé, Olise y compañía.

Portugal y España sufrieron el mismo colapso. Ante la dificultad de llegar al área pequeña, los centrocampistas tocaban y tocaban. Posesiones infértiles que no sirvieron para derribar estos bloques bajos tan bien cimentados. Dos empates que deben valer para poner en sobre aviso al resto de selecciones europeas -y grandes candidatas a ganar el mundial- de cara a los próximos partidos ante equipos africanos o sudamericanos donde se repetirá una y otra vez la misma tónica.

Le toca ahora a Luis de la Fuente, Roberto Martínez y compañía idear la manera táctica para poder romper esa tela de araña defensiva perfectamente hilvanada si no quieren volver a tropezar una y otra vez con la misma piedra.