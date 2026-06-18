Javi Rayo 18 JUN 2026 - 08:02h.

El día de descanso fue la primera ocasión donde podían haber sido 'multados'

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La Selección Española ha tenido su primer día de descanso en este Mundial. Una jornada de desconexión -y reflexión- que no viene nada mal para dejar de pensar en los errores cometidos en el debut ante Cabo Verde y regenerar energías de cara al partido ante Arabia Saudita del próximo domingo. Luis de la Fuente es un hombre respetuoso, afable, comedido pero que sabe ponerse en su sitio cuando toca. No es ningún secreto que, al igual que en cualquier club, hay instaurado un sistema de multas dentro del vestuario de España para evitar faltas de disciplina. Y este miércoles fue la primera prueba de fuego para los más atrevidos.

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Las multas llegaron a los 80.000 euros en la última Eurocopa

Según desvela Mundo Deportivo, Luis de la Fuente ha puesto un castigo económico para los jugadores que lleguen tarde a cualquier acto marcado en la agenda del equipo, sea deportivo o de atención a medios ¿El precio por el desacato? Nada más y nada menos que 2.000 euros para el infractor. Afortunadamente, pese a que todos los jugadores españoles salieron a aprovechar el día de descanso, ninguno de ellos llegó tarde, con lo que la recaudación fue de cero esos. Eso sí, Lamine Yamal se salvó por los pelos. Según la citada información, el jugador del FC Barcelona llegó sólo cinco minutos antes del toque de queda interpuesto por el seleccionador nacional.

El diario Marca desveló hace justo un año que, durante la Eurocopa, la RFEF llegó a recaudar hasta 80.000 euros en multas a sus jugadores. Un gran montante económico que fue perdonado a la plantilla como gesto tras proclamarse campeones en Alemania. Un método de disciplina -pero también de buen rollo- para mantener a todo el grupo enfocado en los objetivos.

Tras el día de descanso, España vuelve este jueves a los entrenamientos para preparar el importante partido del próximo domingo ante Arabia Saudita donde los de Luis de la Fuente buscarán obtener la primera victoria en este Mundial.