Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUN 2026 - 09:58h.

Los exjugadores estuvieron en un partido benéfico en Marbella y han opinado sobre la situación de La Roja en el Mundial

Manu Carreño y la decisión políticamente incorrecta que debe tomar Luis de la Fuente para poder ganar el Mundial

Compartir







El empate sin goles de España frente a Cabo Verde en su estreno mundialista ha generado las primeras dudas alrededor del combinado dirigido por Luis de la Fuente. La vigente campeona de Europa no pasó del 0-0 en un encuentro en el que dominó la posesión y dispuso de varias ocasiones, pero fue incapaz de derribar el muro defensivo de la selección africana. Aún así, quienes mejor conocen lo que supone defender la camiseta de La Roja tienen claro que no es momento para alarmarse.

La AFE organizó durante el día de ayer un partido benéfico en Marbella donde reunió a los campeones del mundo sub-20 de 1999. Entre los protagonistas del evento estuvieron nombres ilustres del fútbol español como Xavi Hernández, Santi Cazorla, Carlos Marchena o José Antonio Camacho y estos tres últimos analizaron la situación de la Selección Española tras su debut en el Mundial 2026.

Santi Cazorla y Carlos Marchena rebajan la preocupación

Santi Cazorla, campeón de Europa con España y una de las figuras más queridas del fútbol nacional, fue claro con su valoración del primer partido de La Roja en el Mundial y ha pedido tranquilidad. "No hay que ser dramáticos. Al final son partidos que se complican. Los que estamos en el fútbol sabemos de la dificultad hoy en día y hay que seguir confiando en ellos. Seguro que van a mejorar muchísimo", declaró el asturiano.

En líneas similares, Carlos Marchena, campeón del mundo con la Selección Española en Sudáfrica 2010 donde La Roja perdió el primer encuentro del torneo, considera que el combinado de Luis de la Fuente siguen siendo uno de las grandes candidatos al título pese al empate frente a Cabo Verde. "Creo que España es favorita por todo lo que viene haciendo y espero con toda la ilusión y con todo el alma que aquí haya otra estrella. Los primeros partidos son extraños, pero la experiencia nos dice que no suponen nada", dijo.

José Antonio Camacho destaca la importancia de los cruces en un Mundial

Finalmente, José Antonio Camacho, exseleccionador de España, destacó la importancia del camino hacia el título y que este depende de muchos factores más allá del rendimiento en el primer encuentro. "Siempre he dicho que nunca hay una favorita clara. Hay tres o cuatro selecciones que pueden aspirar al máximo y, por experiencia, muchas veces depende del sorteo, de quien te toca en los cruces", comentó.

"Si todo el mundo cumple con su obligación los cruces son relativamente más fáciles, pero si no cumple algún equipo, hay unos cruces muy peligrosos en siguiente ronda", explicó el técnico. España jugará su siguiente partido del Mundial el domingo 21 de junio a las 18:00h frente a Arabia Saudí y será un encuentro crucial para las aspiraciones de La Roja en esta Copa del Mundo.