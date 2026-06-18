La desconexión de España en su día libre: del golf al reencuentro con las familias

Alberto Cercós García 18 JUN 2026 - 07:58h.

Con las miradas puestas en Arabia Saudí, los jugadores españoles desconectan para volver a conectar

Iker Casillas esperaba un 5-0 a Cabo Verde y ahora defiende que España "jugó bien"

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La selección española aprovechó su primera jornada de descanso en el Mundial para desconectar de la rutina de entrenamientos antes de volver a centrar todos sus esfuerzos en el compromiso del próximo 21 de junio frente a Arabia Saudí. Tras el empate sin goles en el estreno ante Cabo Verde, Luis de la Fuente dio unas horas de libertad a sus futbolistas, que repartieron su tiempo entre planes familiares, encuentros con amigos, paseos por la ciudad y alguna que otra actividad deportiva. El objetivo era claro: recargar energías tanto física como mentalmente antes de afrontar un partido que puede marcar el rumbo de España en la fase de grupos.

Uno de los protagonistas del día fue Lamine Yamal, que decidió desplazarse hasta Nashville para disfrutar de una jornada con su madre, su pareja y varios amigos. El joven internacional aprovechó la escapada para descubrir la ciudad y hacer una parada gastronómica en un restaurante de comida persa, una imagen que rápidamente llamó la atención. También hubo tiempo para los reencuentros familiares de otros internacionales. Rodri disfrutó de unas horas junto a su pareja, Laura Iglesias, con la que paseó por las calles de Chattanooga; mientras Borja Iglesias apostó por un plan mucho más tranquilo, caminando por la ciudad acompañado de su pareja, María Valero, y varios amigos, compartiendo un café en un ambiente relajado antes de regresar a la concentración. Borja, junto con Pedro Porro, también aprovecharon para ir a un salón recreativo y jugar como dos niños pequeños.

De la familia al golf, el entretenimiento favorito

El deporte tampoco desapareció durante el día libre. Unai Simón, David Raya, Álex Baena y Marcos Llorente eligieron el golf como forma de desconectar, cambiando por unas horas el balón por los palos en una jornada diferente que sirvió para fortalecer la convivencia del grupo. Mientras tanto, Nico Williams, Yeremy Pino, Víctor Muñoz y Gavi prefirieron compartir el tiempo libre juntos, aprovechando la ocasión para salir y disfrutar de la compañía mutua. Por otro lado, Pau Cubarsí, Pedri y Dani Olmo organizaron una comida en grupo, una cita mucho más tranquila que les permitió relajarse antes de volver al trabajo con el resto de la expedición española.

La selección regresará ahora a la concentración con la vista puesta exclusivamente en Arabia Saudí. Después de un debut sin goles, el combinado de Luis de la Fuente sabe que necesita dar un paso adelante para encarrilar su clasificación hacia los dieciseisavos de final. El cuerpo técnico considera que este tipo de jornadas ayudan a liberar tensión y reforzar la unión del vestuario, un aspecto que siempre ha distinguido a este grupo. Con las baterías recargadas y el descanso ya terminado, España volverá a los entrenamientos con la intención de preparar al máximo un encuentro que puede resultar decisivo en sus aspiraciones mundialistas.