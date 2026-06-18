El plan de Gourlay antes de final de mes, uno o dos fichajes más y Guido: Acelerón por Meunier, Sato...

David Torres 18 JUN 2026 - 07:17h.

El club ha cerrado a De Haas, Dieng, renovado a Dimitrievski y quiere más

El día que el Valencia CF conoció y se enamoró de Ryonosuke Sato

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ValenciaEl mercado de fichajes del Valencia CF será largo. Hay operaciones que en el club saben positivamente que no se podrán cerrar hasta los últimos días de mercado; pero la intención del CEO de fútbol, Ron Gourlay, ha sido y es repetir el modus operandi de Justin De Haas y Aliou Dieng y traer uno o dos refuerzos más antes de comenzar la pretemporada. Es la idea, es el plan que pactó con Carlos Corberán cuando, además, quedaron que la plantilla tendría 25 jugadores con ficha profesional incluidos los cuatro lesionados de larga duración, y tres fichas B sub 23.

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Meunier o Sato, los ejemplos

El Valencia CF sigue buscando para identificar jugadores y opciones de mercado antes de que estallen y sean económicamente inalcanzables. El club quiere repetir la experiencia de Dieng y De Haas. Está explorando mercados en los que nunca antes había sido un comprador habitual. Así llegó el pivote del Al Ahly de Egipto y el central holandés de la Liga NOS de Portugal. Y así ha llegado al radar che el extremo japonés, Ryonouske Sato (sub 23) o el veterano lateral Thomas Meunier (34 años) que queda libre.

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El sueño de cualquier entrenador es tener el mayor número posible de futbolistas disponibles para comenzar la pretemporada y Carlos Corberán no es una excepción. Sin apenas mundialistas que alteren sus planes -aunque Meunier lo es- el técnico de Cheste ya sabe que Dieng y De Haas están para comenzar el trabajo veraniego con el grupo; con Stole Dimitrievski le asegura la continuidad en la portería y que, si Ryonosuke Sato acaba fichando, estará para la pretemporada. Pero quiere más y de ahí que la intención de Gourlay, que fue de viaje por Europa a la caza de futbolistas como Ramazani, sea proveerle al entrenador de al menos uno o dos fichajes más antes de empiece la pretemporada, fijada para el 2 de julio.

Guido, al margen

Guido Rodriguez queda fuera de esta cuenta. El argentino es un "must" (una obligación) que se ha puesto el club y que ha mejorado hasta en dos ocasiones su oferta, tal y como ha venido informando ElDesmarque, para convencerle que se quede. Sigue esperando respuesta, el primero, Corberán, que sabe que para él y el Valencia CF, el pivote argentino es el plan A.