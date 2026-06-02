David Torres 02 JUN 2026 - 13:18h.

El Valencia CF se va de vacaciones: cinco semanas y dos concentraciones antes de LALIGA

Dos mini pretemporadas, media docena de amistosos y mes y medio de trabajo antes del inicio

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ValenciaA los jugadores del Valencia CF y el cuerpo técnico les quedan exactamente un mes de vacaciones. No en vano, el 2 de julio están citados para realizar las primeras pruebas médicas previas a la pretemporada que, en el campo, comenzará el día 6. Tendrán un mes y medio para llegar al 15 de agosto (en una fecha aún por definir) que es cuando comienza LALIGA.

Tras acabar la temporada, Carlos Corberán se ha quedado unos días con su cuerpo técnico planificando la plantilla de la 2026-27 pero también el trabajo durante el verano. No está todo ultimado, aún quedan rivales por confirmar y detalles por definir, pero el grueso de la pretemporada está claro.

Así será la pretemporada del Valencia CF

El equipo volverá el día 2 de julio al tajo para hacerse por turnos las pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada. La idea, no obstante, es que es fin de semana no empiecen y el trabajo de campo comience el 6 de julio. El primer tramo de la preparación será en la Ciudad Deportiva, dónde se celebren los primeros amistosos ante rivales de la zona si da tiempo (antes o después del primer stage), porque la idea es que del 13 al 19 de julio, el equipo repita en Girona, en las instalaciones de Royal Verd, en la Garrotxa. No está claro si allí dará tiempo a jugar algún encuentro. Dependerá de la agenda de otros rivales.

Concentración en Inglaterra

Tras ir a Girona, el Valencia CF volverá a la Ciudad Deportiva de Paterna. El plan inicial es después ir al 25 de julio al 2 de agosto a Sain George's Park en Birmingham, complejo deportivo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), dónde el equipo trabajará y será la base para jugar algún partido amistoso. Es la primera vez que el club va a esta instalación ubicada en Birmingham, de unas 330 hectáreas y que acoge los entrenamientos de 24 equipos ingleses. Las instalaciones incluyen un campo de fútbol cubierto de césped artificial, 13 campos exteriores, una pista de atletismo, un centro de medicina deportiva y un hotel de 228 habitaciones y será, dónde instale su cuartel general el Valencia CF de la temporada 2026-27.

El Naranja y LALIGA

A la vuelta de Inglaterra, el Valencia CF seguirá trabajando en Paterna para jugar el Trofeo Naranja el sábado 8 de agosto (contra un rival aún por determinar). Ese partido servirá para presentar al Valencia CF en Mestalla y poner fin a la pretemporada. No en vano, el fin de semana siguiente, teóricamente, comienza LALIGA.