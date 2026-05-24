David Torres 24 MAY 2026 - 09:09h.

Volverán la primera semana de julio, luego irán a Girona y a

El Valencia CF perfila su pretemporada y su cuartel general: Así es Saint George's Park

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ValenciaLa plantilla del Valencia CF, salvo algunos jugadores tocados que seguirán trabajando en Paterna en los próximos días para avanzar con sus recuperaciones, ya está oficialmente de vacaciones. El equipo se tendrá cinco semanas de descanso ya que están citados para el regreso la primera semana de julio. Como todos los años, si hay algún mundialista en la plantilla -de momento está Cömert pero acaba contrato- tendrá permiso extra. La idea, respecto a los lesionados es que todos puedan empezar con el grupo y con normalidad los primeros días de julio. Durante esta semana próxima, Carlos Corberán y su equipo ultimarán los detalles en Valencia de la preparación y la pretemporada para la campaña 2026-27.

Dos concentraciones de pretemporada: Girona e Inglaterra

A día de hoy, aunque todo se perfilará en esta semana, donde el cuerpo técnico seguirá trabajando en Paterna para analizar la campaña que se fue y preparar la próxima; la idea del club es realizar dos concentraciones fuera de Paterna para combatir el calor. La primera en Girona, en las instalaciones de Royal Verd en la Garrotxa, como el año pasado, a mediados de julio.

La segunda, como ya ha venido informando ElDesmarque, en Inglaterra, en Saint George's Park, complejo deportivo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), donde realizará una estadía de pretemporada de seis días en la semana entre el 25 de julio y el 2 de agosto. Se trata de una instalación ubicada en Birmingham, de unas 330 hectáreas y que acoge los entrenamientos de 24 equipos ingleses. Las instalaciones incluyen un campo de fútbol cubierto de césped artificial, 13 campos exteriores, una pista de atletismo, un centro de medicina deportiva y un hotel de 228 habitaciones y será, tal y como ha adelantado Marca dónde instale su cuartel general el Valencia CF de la temporada 2026-27

Después de esas dos concentraciones, en las que se aprovechará para jugar amistosos, el equipo volverá a Mestalla para disputar el Trofeo Naranja y preparar el inicio de LALIGA previsto para mediados de agosto.