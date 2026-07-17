Joaquín Anduro 17 JUL 2026 - 18:11h.

Gil Marín responde al crecimiento del Atlético y las quejas de Barça y Madrid

Simeone reacciona a las palabras de Gil Marín sobre el 'caso Julián Álvarez' en redes

Compartir







El 'caso Julián Álvarez' no ha sido el único motivo de disputa del Atlético de Madrid con Real Madrid y Barcelona esta temporada, sino que el club colchonero también ha reaccionado protestando por los arbitrajes sobre madridistas y culés. Sobre esto se ha quejado Miguel Ángel Gil Marín que, además de hablar sobre el futuro de la Araña, también ha dejado claro que seguirán señalando la "presión" de los dos clubes lanzándoles también un aviso por el crecimiento rojiblanco.

En una entrevista en los medios del club, el CEO colchonero ha vuelto a criticar esta situación que ya han denunciado mediante memes o comunicados durante la última campaña: "No deja de ser sonrojante que dos clubes que, permanentemente, con la presión que ejercen directamente a los medios o las herramientas que tienen para ejercer presión, se quejen de los arbitrajes cuando son los principales beneficiados".

"Nosotros, de alguna manera, hemos dejado claro que no nos vamos a callar y que vamos a seguir protestando con ironía o de manera seria, pero no nos vamos a callar porque nos parece completamente lamentable que hagan estos dos grandes clubes lo que están haciendo", reconoció Gil Marín.

Miguel Ángel Gil Marín destaca el crecimiento del Atlético de Madrid

El directivo del conjunto madrileño también ha explicado cómo ha sido el crecimiento del club para llegar a pelear, con la dificultad que ello implica, contra los dos transatlánticos: "Lo cierto es que eso nos obliga a ser mejores, a competir de manera diferente y a esforzarnos permanentemente más. Lo cierto es que, hace tiempo, estaban el Real Madrid y el Barcelona y luego había un pelotón de siete, ocho o nueve clubes y hoy nos hemos desmarcado de prácticamente todos y estamos no sé si en tierra de nadie pero sí más cerca de los dos grandes que de los demás".

"Es verdad que en 38 jornadas, cuando dedicas mucha ilusión y mucho esfuerzo a competiciones como la Champions, pierde relevancia algún partido de liga y es humano. Pero lo cierto es que tenemos la obligación de competir y pensar en grande. Y, en ese sentido, creo que el Atlético lo está haciendo bien. Cada vez marcamos más distancia en presupuesto, en talento, en la capacidad de pagar salarios y en invertir en jugadores con respecto a los demás y esto es lo que nos va acercando poco a poco a consolidar el Atlético de Madrid entre uno de los 12 más grandes de Europa", reivindicó Gil Marín.