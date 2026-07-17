El favor de Gil Marín a España con el nubarrón de Julián Álvarez a unas horas de la final

Juan Pérez 17 JUL 2026 - 13:40h.

La decisión del Atlético de Madrid puede romper los moldes en Argentina

Simeone reacciona a las palabras de Gil Marín sobre el 'caso Julián Álvarez' en redes

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El inicio de temporada de Julián Álvarez no va a ser ni mucho menos sencillo si sigue en el Atlético de Madrid, y razones hay para pensar en ello después de la tajante negativa al traspaso comandada por Gil Marín. El proceso iniciado por el delantero de 26 años tras pedir la salida del conjunto colchonero ha marcado las últimas tres semanas, y es esa afirmación inicial la que origina todo un huracán que ahora se le puede poner en contra a las puertas de la final del Mundial contra España.

La gestión del culebrón Julián Álvarez con su posible fichaje por el FC Barcelona tiene a día de hoy un único ganador: España. La salud mental de evitar tal dilema cuando Argentina se juega el campeonato del mundo no es poca cosa, menos aún si el '9' es el detonante de un problema que hoy día no parece tener una solución para él. Y claro, la última intervención pública del Atlético de Madrid le regala un punto de fuerza a La Roja.

A poco que Julián perciba algo de lo que se ha construido alrededor de su traspaso, es muy difícil imaginarlo en paz desde esa petición de salida del 22 de junio. Su Mundial no ha sido excelso como se esperaba a pesar de tener buenas actuaciones como el golazo a Suiza, pero la realidad es que el castillo de naipes se ha construido por su culpa. Con más o menos presiones del Barça para hablar y así favorecer un traspaso posterior, pero todo ha salido de su boca. Y ahora debe afrontar ese peso.

Las palabras de Gil Marín aparecen 56 horas antes del inicio de la final entre Argentina y España, tiempo suficiente para que la información llegue al jugador hasta el punto de influenciarlo cuando todo debe ser concentración antes de luchar por un título. A pesar de que esa seguridad para mantenerlo en el Atlético de Madrid es algo que le han repetido hasta la saciedad en privado, la confirmación pública es como colocar un cerrojo a su propia petición.

El trabajo de Scaloni, su equipo y el resto de integrantes de la selección argentina es crucial para mantener a Julián lejos de declaraciones externas. Es difícil en pleno 2026 que no le llegue nada, y precisamente esa pizca de caos puede ser un punto a favor para España este domingo en Nueva York.