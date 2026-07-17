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La afición argentina calienta la final del Mundial con un aviso a España: "No tienen la garra"

La afición argentina calienta la final del Mundial con un aviso a España: "No tienen la garra"
Aficionados argentinos en Nueva York. ElDesmarque
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España y Argentina ya cuentan las horas para disputar la gran final del Mundial 2026 que se celebrará este domingo 19 de julio a las 21:00h (horario peninsular) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El conjunto de Luis de la Fuente llega tras eliminar a Francia, mientras que la Albiceleste hizo lo propio frente a Inglaterra. El enfrentamiento ha disparado las declaraciones entre ambas aficiones y, en las calles de Nueva York, donde ya se concentran miles de seguidores de las dos selecciones, el ambiente empieza a caldearse. Los aficionados argentinos se muestran muy confiados de cara al encuentro y no han dudado en lanzar mensajes dirigidos a La Roja, convencidos de los de Lionel Scaloni son superiores.

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