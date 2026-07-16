Los vídeos que los jugadores de España deben ver antes de la final contra Argentina: "Es un equipo de palitos"

Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUL 2026 - 14:08h.

La final ya se está calentando y todo apunta a que será un espectáculo

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España y Argentina disputarán este domingo 19 de julio a las 21:00h la final del Mundial 2026 en un duelo que muchos aficionados llevaban años esperando. La selección de Luis de la Fuente viene de eliminar con autoridad a Francia, mientras que la Albiceleste hizo lo propio después de superar a Inglaterra con una remontada. Será el enfrentamiento entre las dos últimas campeonas de Europa y del mundo (y de Ámerica), un partido que muchos consideran la ‘Finalissima’ que no pudo celebrarse este año. A medida que se acerca el encuentro, la expectación crece también fuera del terreno de juego y las redes sociales se han convertido en un escenario repleto de polémica y piques más del lado argentino que del español.

Los vídeos de aficionados argentinos mofándose de la Selección Española

En las últimas horas se han hecho virales numerosos vídeos de aficionados argentinos en los que se muestran muy confiados de cara a la final y minimizan las opciones de España. En esas grabaciones, difundidas principalmente a través de TikTok, X e Instagram, algunos seguidores de la Albiceleste pronostican victorias cómodas por tres o cuatro goles de diferencia y restan valor tanto al nivel colectivo de la Selección Española como al de varios de sus futbolistas.

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Entre los comentarios que más repercusión han tenido aparecen frases como “Es un equipo de palitos”, “Lamine Yamal, ¿quién es?” o “España está dormida”, además de otros mensajes en los que se da prácticamente por hecha la victoria argentina antes incluso de disputarse el encuentro. También se utilizan expresiones despectivas dirigidas a España y a los españoles, que han generado un pique en redes sociales.

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Este tipo de polémicas son una parte más del ambiente previo a una final marcada por la enorme rivalidad deportiva entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial. Mientras la afición argentina exhibe una gran confianza en su selección, La Roja tiene la mente puesta en el partido con el objetivo de responder en el campo y conquistar el segundo Mundial de su historia.