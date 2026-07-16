Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 00:29h.

La carrera de España para batir a Messi en el Balón de Oro: Rodri, Lamine Yamal y Fabián Ruiz

Juventud contra veteranía en Nueva York

Compartir







España y Argentina se verán las caras en la final del Mundial. El combinado de Luis de la Fuente llegó a la cita tras completar un torneo casi perfecto, con un empate sin goles y pleno de victorias, además de un solo gol encajado. La selección argentina, por su parte, lo hace tras un camino de infarto, con remontadas y prórrogas que le dieron un toque heróico a su participación en el campeonato.

La cita del próximo domingo en Nueva York cuenta con muchos protagonistas pero sin duda los focos se centrarán en el duelo que protagonicen Lamine Yamal y Leo Messi, dos de las figuras del torneo. El atacante español tendrá la oportunidad de levantar su primer Mundial a diferencia del astro argentino, que quiere retirarse de la selección con su segunda estrella consecutiva.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal apaga las alarmas: la imagen más tranquilizadora al salir del estadio

El choque incluye todos los ingredientes posibles y sin duda será una buena oportunidad para ver a dos joyas del balompié, dos jugadores cuyo vínculo de unión es el Barcelona y que han protagonizado un Mundial bien distinto en el apartado individual.

PUEDE INTERESARTE Intentan robar en la casa de Lamine Yamal mientras se disputaba el Francia – España

La mejor versión de Lamine Yamal

Eso es lo que esperan todos los aficionados españoles el próximo domingo. Todos quieren ver la mejor versión del jugador del Barça. Llegó al Mundial sin ritmo después de una lesión y eso le está pasando factura. Las cosas no le han salido como quería, pero la confianza del cuerpo técnico en él sigue intacta. Luis de la Fuente ya ha repetido en varias ocasiones que aún tiene que hacer su partido en este torneo y espera que sea en la final.

Messi y su reto ante la historia

Por contra, Messi sigue siendo la guía de la selección argentina. Además del buen puñado de goles que acumula, todo el juego del equipo pasa por sus botas. Este miércoles volvió a echarse al combinado argentino a la espalda para liderar la remontada a base de centros envenenados. Siempre tiene algo que aportar y demostrar y ese es el mayor temor para los españoles con su presencia sobre el verde.

PUEDE INTERESARTE Las lágrimas de Antonela al empatar Argentina: mirada fija en Leo Messi tras la victoria sobre Argentina

La final no puede estar más igualada. Lamine y Messi serán, sin duda, las figuras de una noche para la historia.