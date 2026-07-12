Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 04:53h.

'La cuarta estrella', el cántico de Argentina en el Mundial 2026: cantada por los jugadores, dedicada a Messi y vengando a Maradona

Es, con mucha diferencia, el jugador más influyente de su selección

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Como no podía ser de otra forma, Leo Messi volvió a ser protagonista en el partido de cuartos de final del Mundial entre Argentina y Suiza. La estrella de su selección siguió dando pasitos para ampliar su leyenda y lo hizo con una asistencia a Mac Allister para abrir el partido tras un saque de esquina. Un pase que le sirve para reventar un nuevo récord.

Según informa MisterChip en su cuenta de X, Messi se ha convertido en el máximo asistente en la historia del torneo. Con esta última suma 11 y supera en una a Fritz Walter, con quien estaba empatado a 10. Kopa, Seeler y Maradona completan el quinteto de máximos asistentes. El futbolista argentino sigue reventando registros en un Mundial inmaculado en el que también suma ocho dianas. Sencillamente espectacular.

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Los elogios de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, afirmó de Leo Messi que "mientras él quiera va a ser el mejor" y que no le sorprende lo que está haciendo en este Mundial. "Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", indicó en la última rueda de prensa el seleccionador.

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Respecto a si le sorprende el estado físico del capitán argentino, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso. "Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende", añadió.