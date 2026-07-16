Las razones del Betis para fijarse en Diego Conde

Álvaro Borrego 16 JUL 2026 - 11:00h.

El guardameta llegaría cedido con opción de compra, en lo que el Betis considera que sería una operación de riesgo bajo

Pau López negocia su fichaje por el Andorra y el Betis trabaja en la llegada de otro portero

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El Real Betis trabaja para concretar la cesión con opción de compra de Diego Conde, el preferido para suplir la inminente salida de Pau López, quien ha solicitado salir del club para recalar en el Andorra por razones familiares. Un intercambio que se produjo de manera sorpresiva, habida cuenta que el propio guardameta rechazó otra oferta del Mallorca, y que contamos en exclusiva en ElDesmarque, donde ahora intentaremos desgramar las razones que han llevado al club verdiblanco a tomar este relevo. Una nueva llegada que cuenta con el beneplácito de Manuel Pellegrini y que no conllevará muchos riesgos para la entidad, que reduce el gasto en ficha, rejuvenece la posición y gana masa salarial para hacer hueco a otros refuerzos.

Para entender el germen de la historia conviene entender que Pau López (31 años) ha solicitado salir a coste cero, perdonando los dos años de contrato. Eso permitirá liberar un salario importante, que lo firmó hace justo un año como agente libre. El club ha buscado un perfil similar, pero reduciendo el gasto en ficha de manera considerable, siendo ahí donde emergió el nombre de Diego Conde. Y además se guarda mayor inversión para otras posiciones.

Con esta jugada el Betis gana margen salarial y no pierde nivel bajo palos. La operación, además, tiene un riesgo bajo. Si no rinde al nivel esperado no se ejecuta la opción de compra.

Diego Conde (27 años) fue el mejor portero de LALIGA Hypermotion en 2024 y era titularísimo para Marcelino en su primera temporada en Villarreal. Con él bajo palos solo perdieron tres partidos en cuatro meses hasta que una lesión de rodilla le dejó dos meses fuera y Luiz Junior agarró su puesto.

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Y la clave: le gusta a Pellegrini y al cuerpo técnico de porteros. En el club consideran que darle demasiada responsabilidad a Manu González con 19 años es una osadía. El canterano irá quemando etapas de manera paulatina y tendrá sus oportunidades, estando en dinámica de primer equipo, pero sin el riesgo que supondría, por ejemplo, el deber de asumir la presión en caso de lesión de Álvaro Valles. Guilherme Fernandes se incorporará al Córdoba a partir de la próxima semana.