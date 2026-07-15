Diego Conde, la opción que convence al Betis como sustituto de Pau López

Álvaro Borrego 15 JUL 2026 - 18:00h.

El club trabaja en una cesión que incluiría una opción de compra y cuenta con el beneplácito de Pellegrini

Las grandes incógnitas a resolver en el Betis

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Según ha podido saber ElDesmarque, Diego Conde es la opción preferida para suplir la salida de Pau López, que está muy cerca de cerrar su salida al Andorra. El portero de 27 años cuenta con el beneplácito de Manuel Pellegrini y el Real Betis está negociando una cesión que incluye una opción de compra. Un perfil nacional, que conoce LaLiga y que supondría todo un refuerzo de garantías para competirle el puesto a Álvaro Valles, con Manu González como tercer guardameta.

Las noticias se han ido sucediendo en pocas horas. Pau López ha solicitado salir del Real Betis y por razones familiares se marchará a Andorra, donde estará más cerca de su familia y evitará el trasiego del día a día en un equipo que al disputar tres competiciones viaja constantemente. El guardameta contaba con una oferta del Mallorca a razón de cuatro temporadas, pero finalmente se ha decantado por el equipo que preside Gerard Piqué. De manera paralela la dirección deportiva ha activado la búsqueda de un sustituto de garantías y la opción preferida es la de Diego Conde, posibilidad que cuenta con el beneplácito de Manuel Pellegrini.

El guardameta tiene contrato hasta 2029 con el Villarreal y curiosamente este verano ha sido una de las opciones que llegó a manejar el Sevilla FC para la portería, pero por proyecto la que más le ha atraído es la propuesta del Real Betis. Una noticia que confirma la renovación casi completa de la portería, y que le hemos ido contando en ElDesmarque paso a paso, con Guilherme Fernandes ultimando su fichaje por el Córdoba y pasando Manu González a entrar en dinámica de primer equipo como tercer portero.

Pau López dejará el Real Betis justo un año después de su regreso. El guardameta pondrá punto y final a su segunda etapa en el club, en la que ha disputado tan solo 16 compromisos oficiales. Inició la temporada como titular y con él bajo palos el Real Betis solo perdió un partido casi tres meses, llegando a liderar la carrera por el Zamora a finales de septiembre, siendo también uno de los porteros menos goleados en la Europa League, pero un desgarro muscular sufrido a principios de noviembre lastró su temporada, dado que a partir de entonces Álvaro Valles se consolidó como el portero titular en LaLiga.