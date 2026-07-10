Pau López rechaza un primer acercamiento del Mallorca

Álvaro Borrego 10 JUL 2026 - 13:03h.

El guardameta, que tiene contrato con el Betis hasta 2028, ha rechazado un primer intento del Mallorca

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Pau López ha rechazado un primer intento del Mallorca. Las fuentes consultadas por ElDesmarque reconocen que el conjunto balear se ha interesado por la situación del guardameta, al que le ofrecerían un contrato de cuatro años, pero la primera del jugador respuesta ha sido negativa. El futbolista del Real Betis no valora en estos momentos la posibilidad de recalar en el conjunto bermellón, recién descendido a Segunda División, mantiene el deseo de continuar de verdiblanco y así será salvo que el club le invite a salir o llegue una propuesta de mayor calado, en lo económico pero sobre todo en lo deportivo.

La idea de Pau López pasa por continuar en el Real Betis y mantener la pelea con Álvaro Valles, sabedor de que en una temporada con tres competiciones el entrenador seguirá con la política de rotaciones. El jugador no tiene dudas en ese sentido, al menos hasta ahora. Tiene contrato hasta 2028 y de momento no contempla una posible salida, manteniéndose esperanzado por aportar su granito de arena en una de las temporadas más exigentes -e ilusionantes- de la década.

Aunque el lunar de la eliminación contra el Braga fuese todo un varapalo para las expectativas del club, más allá de ese partido la temporada de Pau López ha sido realmente buena. Nada más llegar agarró la titularidad y con él bajo palos el Real Betis solo perdió un partido casi tres meses, llegando a liderar la carrera por el Zamora a finales de septiembre, siendo también uno de los porteros menos goleados en la Europa League. Un desgarro muscular sufrido a principios de noviembre lastró su temporada, dado que a partir de entonces Álvaro Valles se consolidó como el portero titular en LaLiga. A su favor quedan aquel penalti salvador contra el Espanyol en el último minuto o sus paradas claves contra Osasuna, Real Sociedad, Espanyol o Villarreal. Cierto es que perdió protagonismo en el campeonato doméstico en detrimento de su compañero, pero resultó más que evidente que el Real Betis subió el nivel de la portería respecto a los años anteriores.

Jugar la Champions supone un atractivo para cualquier futbolista y por el momento -salvo que el club le invite a lo contrario- no está en disposición de plantear ninguna salida, con un contrato vigente hasta 2028 y las certezas de que todavía puede aportarle seguridad a la portería verdiblanca. Si nada cambia, el catalán, Álvaro Valles y Manu González (como tercer portero) serán los guardametas del Real Betis para la 26/27. En cualquier caso, el verano es largo y todo puede cambiar.