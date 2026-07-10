María Trigo Sevilla, 10 JUL 2026 - 08:40h.

Está en venta, pero su salida aún no se ha producido y el jugador presume de estar en la pretemporada

Nelson Deossa, en mitad de su salida, reaparece... en la mina y con la camiseta del Betis

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La pretemporada ha empezado para el Real Betis pero la situación no ha cambiado para el futbolista colombiano. En Heliópolis le buscan una salida a Nelson Deossa. A pesar de que paralizó su fichaje por el Vasco de Gama debido a las limitaciones burocráticas que está teniendo el conjunto brasileño, el Vasco de Gama sigue interesaro en el futbolista, como también lo están River Plate o el América de México.

Ajeno a todo esto, el centrocampista disfrutó de sus vacaciones en Colombia, donde estuvo con sus familiares y amigos. De hecho, en un post en sus redes sociales mostró como incluso había vuelto a trabajar a la mina. Ya de vuelta en Sevilla, se le vio en diferentes vídeos del club, como en el de la bienvenida a Fran García. Tras eso, el Real Betis puso rumbo a la localidad alemana de Harsewinkel, cerca de Bielefeld, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, para llevar a cabo su primer stage de la pretemporada.

El último mensaje de Nelson Deossa

Una vez allí, este jueves realizaron su primer entrenamiento y las redes sociales de la entidad subieron a su Instagram un carrusel de imágenes de sus futbolistas. Entre esas imágenes hay una de Nelson Deossa que el propio jugador llevó a una stories de su perfil con el mensaje "Ahora mejor".

A la espera de lo que ocurra finalmente con su futuro, parece claro que el centrocampista colombiano presume de haber vueltro al trabajo con el Betis.

Fran García ya está en Alemania

Tras unas horas frenéticas para cerrar su fichaje por la entidad y pasar reconocimiento médico, este jueves por la noche ya llegó a tierras alemanas Fran García, el segundo fichaje del Betis en lo que va de verano tras el de Facundo Bernal. Manuel Pellegrini ya cuenta con uno más.