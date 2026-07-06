Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 12:13h.

El mediocampista colombiano continúa sin cerrar su adiós

Nelson Deossa escucha otras propuestas para salir del Betis

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Si hay un nombre que ha sonado, resonado y vuelto a sonar hasta ahora ha sido el de Nelson Deossa. El mediocampista colombiano, tras un año muy irregular en Sevilla, parecía tener todo prácticamente cerrado para dejar de jugar en La Cartuja, pero los últimos movimientos han frenado su adiós. Por el momento, él reaparece... con imágenes en la mina y con la camiseta del Betis.

Llamado a ser una de las ventas del club antes del 30 de junio, la salida de Nelson Deossa se frenó en el último momento y llevó al colombiano, como si comenzase otra vez la puja, a escuchar nuevas ofertas para dejar el Benito Villamarín.

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En estas, y a pocas horas del inicio de la pretemporada, el futbolista ha compartido una serie de imágenes de sus vacaciones en sus redes sociales en las que se le puede ver volviendo a la mina, lugar donde trabajaba antes de ser futbolista, o incluso en un partidillo con amigos con la camiseta del Betis.

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A pesar de todo ello, todo apunta a que Nelson Deossa acabará marchándose del Betis y en el club esperan encontrar a un nuevo club interesado en sus servicios.

A nadie sorprende que Nelson Deossa vaya a ser de los primeros en salir del Betis esta verano. El colombiano era uno de los llamados a salir en este mercado veraniego desde el primer momento para que esa venta pueda ayudar a cuadrar cuentas.

Lo cierto es que el futbolista no ha logrado ni siquiera acercarse a las expectativas generadas por su fichaje. Nelson Deossa ha participado en un total de 33 compromisos oficiales esta temporada, aunque en solo siete de ellos disputó los noventa minutos, siendo dos de estos siete ante rivales de menor entidad en la Copa del Rey.