Última hora sobre la marcha de Deossa: negociaciones, novedades y cambios

Álvaro Borrego Sevilla, 25 JUN 2026 - 13:26h.

En el Betis se muestran tranquilos ante las últimas negociaciones

El Betis espera hoy el último paso del Vasco de Gama con dos interesados de última hora por Deossa

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Nelson Deossa, de momento, continúa siendo jugador del Betis. Como os hemos ido contando en las últimas horas, Vasco de Gama presentó este pasado martes su oferta por escrito ante los verdiblancos y su adiós parecía cuestión de horas, pero su marcha se ha ralentizado -que ni mucho menos frenado- debido a unas últimas negociaciones entre el jugador y el club brasileño.

Porque según cuentan fuentes cercanas a ElDesmarque, los principales puntos aún pendientes en la operación están entre los brasileños y el jugador. El Betis lo tiene todo prácticamente acordado y apenas faltan algunos detalles -ciertas variables- para que esté todo quede cerrado, pero no preocupa en demasía.

Ahora lo que resta es el que el jugador cierre al 100% sus condiciones con Vasco de Gama. Aunque cuenta con un acuerdo avanzado, son muchos nudos los que deben atarse en una operación así y es el propio futbolista, junto a sus agentes, el que está más activo en estos momentos. De ello dependerá el momento del anuncio.

El Betis, optimista y tranquilo con la marcha de Nelson Deossa

Esta situación no debe encender alarma alguna en el bético. Desde el club verdiblanco se transmite a este medio tranquilidad y optimismo de cara al cierre de la operación, considerando que, como decíamos, este tipo de trámites es algo normal a estas alturas.

Si nada raro ocurre, se espera que durante las próximas jornadas todo quede cerrado -el fin de semana podría retrasarlo un poco- y, a muy tardar, la próxima semana debe anunciarse de manera oficial una operación que permitirá al Betis recuperar lo invertido por un futbolista que ha estado lejos de lo que se esperaba en La Cartuja.