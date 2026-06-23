El Betis espera hoy el último paso del Vasco de Gama con dos interesados de última hora por Deossa

Álvaro Borrego Sevilla, 23 JUN 2026 - 10:56h.

El Betis espera que este martes llegue la oferta, por escrito, del Vasco de Gama

Salida encarrilada; el Betis perfila con el Vasco de Gama las formas de pago por Nelson Deossa

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Nelson Deossa, a menos que ocurra algo muy extraño, debe ser el primer jugador en salir del Betis. El mediocampista aún verdiblanco cerró un acuerdo con Vasco de Gama hace días para abandonar La Cartuja tras un año complicado y mientras el Betis, tal y como ha podido saber este medio, espera la llegada de la oferta formal por escrito brasileña -que debe llegar este mismo martes-, en el horizonte aparecen dos nuevos equipos interesados en el ex de Rayados.

Porque a pesar de su año irregular en el Betis, nadie es ajeno a la calidad que Nelson Deossa mostró anteriormente y son muchos los clubes los que consideran que el centrocampista simplemente ha tenido un mal año y que aún está a tiempo de recuperar su mejor versión.

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En estas, según ha podido saber ElDesmarque, el Panathinaikos y el Hull City han sido los dos últimos clubes que han llamado a la puerta bética para mostrar su interés por el centrocampista ex de Rayados.

Este interés, sin embargo, podría llegar demasiado tarde. Como hemos ido contando durante los últimos días, este martes se espera que Vasco de Gama presente la oferta por escrito por el jugador y es que, con los términos acordados tanto con el jugador como con el Betis, este es el último trámite para cerrar la operación. Algo muy extraño debe ocurrir para que no se cierre.

Una operación ventajosa para el Betis

Según informaba ayer lunes este periódico, durante el día tanto Real Betis como Vasco de Gama perfilaron las formas de pago y las fechas en las que se abonaría lo que a efectos prácticos sería una compra venta, en condiciones ventajosas para el Betis, aunque con algunos detalles a tener en cuenta.

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En el club han buscado una fórmula que acabe generándole incluso alguna plusvalía. Una compra en diferido, en definitiva, que cuadra financieramente con las necesidades del comprador, pero que a efectos béticos se da como un traspaso más.

Esa obligación de compra ascendería a casi los 13 millones de euros, dos más de los que pagó el Betis a Rayados de Monterrey el pasado verano por el colombiano.

El interés a última hora de Hull City y Panathinaikos obliga al Vasco de Gama a apresurar sus movimientos si quiere cerrar definitivamente el traspaso. Una vez perfiladas las formas de pago, el Betis espera que la oferta llegue hoy martes por escrito para tomar una decisión definitiva, por lo que resolución puede ser cuestión de horas.

Se tratará, pues, de una operación muy beneficiosa para las arcas verdiblancas, que no solo recuperaría sino que genera plusvalías con un jugador que no ha rendido en función de lo que invirtió el club en él el pasado verano.