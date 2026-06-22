Álvaro Borrego Basilio García Sevilla, 22 JUN 2026 - 11:10h.

La operación entra en su recta final y podría firmarse en las próximas horas

El Betis marca sus prioridades en el mercado

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El Real Betis Balompié está a punto de cerrar la primera salida importante de la temporada. Nelson Deossa llegó a un acuerdo con el Vasco da Gama hace unos días, y heliopolitanos y brasileños han entrado en la recta final de la negociación que dará, si nada se tuerce, con el colombiano en Río de Janeiro, menos de un año después de llegar procedente del fútbol mexicano.

Según ha podido conocer ElDesmarque, la operación está encarrilada, se están perfilando las formas de pago, se estudian los flecos minuciosamente y todo apunta a que se va a cerrar en las próximas horas una operación que sería ventajosa para el Betis, aunque con algunos detalles a tener en cuenta, que se empezó a acelerar el pasado jueves y está a punto de encontrar un final feliz.

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En el club han buscado una fórmula que acabe generándole incluso alguna plusvalía. Nelson Deossa se marcharía cedido con opción de compra obligatoria al club carioca. Una compra en diferido, en definitiva, que cuadra financieramente con las necesidades del comprador, pero que a efectos béticos se da como un traspaso más. Esa obligación de compra asciende a un precio que rondaría los 13 millones de euros, dos más de los que pagó el Betis a Rayados de Monterrey el pasado verano por el colombiano.

Formalmente, el jugador se marcha ahora cedido, y en estos momentos se negocia precisamente la fecha en la que Vasco da Gama tendrá que abonar el traspaso del jugador. Se trata, pues, de una operación muy beneficiosa para las arcas verdiblancas, que no solo recupera sino que genera plusvalías con un jugador que no ha rendido en función de lo que invirtió el club en él el pasado verano.

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Una salida esperada

A nadie sorprende que Nelson Deossa vaya a ser de los primeros en salir del Betis esta verano. El colombiano era uno de los llamados a salir en este mercado veraniego desde el primer momento, con el propósito de formalizar su salida incluso antes del 30 de junio, para que esa venta pueda ayudar a cuadrar el ejercicio que recién termina.

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Lo cierto es que el futbolista no ha logrado ni siquiera acercarse a las expectativas generadas por su fichaje. Nelson Deossa ha participado en un total de 33 compromisos oficiales esta temporada, aunque en solo siete de ellos disputó los noventa minutos, siendo dos de estos siete ante rivales de menor entidad en la Copa del Rey.