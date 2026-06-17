Basilio García Sevilla, 17 JUN 2026 - 14:51h.

El canterano seguirá en el Arouca tras un año de cesión

Quién es Mateo Flores: toda una vida ligado al Betis

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Empieza a moverse el árbol de las salidas en el Real Betis Balompié. Aunque no sea la más esperada, Manu Fajardo y compañía están ya a punto de cerrar la desvinculación de Mateo Flores de la entidad verdiblanca. El canterano estuvo la pasada temporada cedido en el Arouca, se lesionó el menisco al poco de llegar y no pudo cumplir los parámetros que activarían la opción de compra obligatoria, pero el club luso se lo quiere quedar y se han dado pasos prácticamente definitivos.

El Betis traspasará a Mateo Flores al Arouca en una operación en la que, de primeras, no obtendrá ingreso alguno. Sin embargo, tal y como ha informado ABC de Sevilla, el club verdiblanco ha ideado una fórmula imaginativa por si el jugador brilla en Portugal y crece su cotización en el futuro.

Así las cosas, el traspaso a coste cero sí incluye una serie de variables en función del rendimiento del jugador. Además, se guardará la mitad del pase del canterano, por si en un futuro se produce un traspaso que pudiera ayudar económicamente a las arcas béticas.

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El Arouca confía en Mateo Flores

Pese a las lesiones y su falta de continuidad, el de Valencina de la Concepción ha convencido al club del norte de Portugal, que tiene contrato hasta 2029 con el Betis mientras no se haga oficial su salida. En la temporada 2024/25 llegó a disputar hasta 17 partidos a las órdenes de Manuel Pellegrini en todas las competiciones, participando activamente en la Conference League hasta la ronda de octavos de final.

Mateo Flores solo ha disputado 189 minutos la temporada pasada, repartidos en 12 partidos con el club del área metropolitana de Oporto. El Arouca acabó la Primeira Liga en un cómodo octavo puesto, y espera que el canterano verdiblanco ofrezca en la próxima campaña lo que las lesiones le impidieron.