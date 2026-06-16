Álvaro Borrego 16 JUN 2026 - 17:00h.

El entrenador reconoce que nunca entrenaría al Sevilla: "Sería una situación infumable para todo el mundo y además estoy señalado como bético"

El Betis marca sus prioridades en el mercado

Compartir







José Juan Romero es uno de los entrenadores de moda del fútbol español. El técnico sevillano ha obrado todo un milagro con el Ceuta, devolviéndolos al fútbol profesional y posicionándolo como uno de los equipos más atractivos de la categoría. Su capacidad para mejorar equipos le ha puesto en el escaparate, despertando el interés de varios clubes de fuera de España. Más sorpresivo si cabe resultó ver cómo incluso se le vinculó con el Sevilla FC en caso de entrar en el club Sergio Ramos, dado que su hermano René es el representante del de Gerena. Una posibilidad que nunca llegó a valorar José Juan, que no se esconde: "Yo amo al Betis".

Sobre ello habló el entrenador este martes en los micrófonos de Radio Marca. Una opción que jamás contemplaría, aunque valore lo mucho y bueno que ha hecho el Sevilla durante las últimas décadas: "Sería una situación infumable para todo el mundo. Es complicado, porque además estoy muy señalado como bético. No me escondo. Yo amo al Betis desde chico. La otra situación es imposible. Hay veces que no se puede separar lo profesional de lo humano, al menos yo no soy capaz. Con todos mis respetos porque tengo muchísimos amigos dentro del Sevilla y mi respeto absoluto ante un grande de Europa, pero mi sentimiento no creo que falte a nadie".

PUEDE INTERESARTE Quién es Alberto Cordero, el nuevo cazatalentos de la cantera del Betis

Bético desde la cuna

"Uno no es bético porque haya entrenado al Betis. Eso no es verdad. Yo puedo haber entrenado al Eldense y no soy del Eldense. El bético es bético porque su padre y su madre le parieron bético, igual que el sevillista. Luego le puedes coger cariño, pero el que lo mama es el que lo mama y no puede ser lo mismo. Una cosa es el nivel profesional y otra el nivel humano o familiar. No hay más historias. Mi admiración para todo lo que han hecho y que les vaya siempre bien dentro de la rivalidad que tenemos como bético, no nos vamos a engañar".

Nunca saldría mal del Ceuta

"Por muchos factores. Tengo contrato, tengo una cláusula de rescisión alta. Es entendible porque dado lo que ganas el club también se tiene que cubrir las espaldas y es lógico. Es verdad que ha habido tres ofertas muy interesantes sobre la mesa, pero el club no lo cree conveniente y no lo acepta. Yo tampoco he ido con la intención de marcharme. Yo soy muy feliz en Ceuta, me queda un año de contrato y es un sitio del que jamás podría salir mal. Hay que ser agradecido. En este trayecto también ha habido momentos malos y ellos siempre estuvieron ahí. Salir mal de Ceuta jamás. Prefiero dormir con la conciencia tranquila".

PUEDE INTERESARTE Cinco fichajes de la generación 2010 para el juvenil del Betis

¿Dolió la eliminación de la Europa League?

"Sí, pero hay que estar ahí. Cuando yo era aficionado me habría cabreado, pero cuando estamos en este mundo te das cuenta que nada es fácil. Mi hijo me decía que esto estaba hecho y yo le dije que cuidado, que había que jugar la vida. Eso te da más cordura. Es verdad que todos queremos más, pero el Betis va a jugar la Champions. Mi mujer me dijo que no quiero irme de Ceuta para poder ir los miércoles a La Cartuja. Yo entiendo la exigencia de la gente y lo respeto, pero el Betis está en un extraordinario momento. Estoy convencido de que va a llegar a mucho más".