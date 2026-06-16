Cinco fichajes de la generación 2010 para el juvenil del Betis

Álvaro Borrego 16 JUN 2026 - 12:04h.

Zsombor Molnar, Chus Abad, Sandro Mateo, Pablo López y Alejandro Oviedo se incorporarán al juvenil verdiblanco

El Betis marca sus prioridades en el mercado

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El movimiento no cesa en Heliópolis. Si la disputa del Mundial limita este primer tramo del verano, habida cuenta que el mercado está parado y sobre todo inflado, con futbolistas vendiéndose por encima del valor real, en la cantera del Real Betis no cesa la actividad, con el propósito de seguir haciendo de esta una de las mejores fábricas de talento del país. Ante la imposibilidad de mantener al Calavera (juvenil B) por la nueva normativa de la FIFA, el club trabaja para restructurar la categoría juvenil entre el División de Honor, el Liga Nacional y el 'C', que la próxima temporada contará con un nutrido elenco de canteranos. Por eso será especialmente importante acertar. Hace unos días se informaba del fichaje de Alejandro Oviedo, procedente del Cádiz, quien se sumará a varios jugadores más de la generación 2010.

Y es que según ha podido saber ElDesmarque el Real Betis también ha cerrado las incorporaciones de Chus Abad y Sandro Ortega (2010), dos futbolistas de 16 años que llegarán procedentes del Granada. La de Chus Abad es una apuesta en la que Heliópolis tiene depositadas muchas esperanzas y a pesar de pasar al primer año juvenil formará parte directamente del juvenil División de Honor. Una categoría en la que ya debutó la pasada temporada pese a ser cadete. Se trata de un centrocampista de una calidad exquisita, acostumbrado a jugar contra rivales mayores que él, y que ahora afrontará la última etapa de formación en Heliópolis.

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Procedente también del Granada llega Sandro Ortega, un habilidoso delantero con una vocación goleadora sensacional, que al igual que Chus Abad llegó a debutar el pasado curso con el juvenil pese a estar aún en categoría cadete.

Esta nómina de refuerzos de la generación 2010 la completa Alejandro Oviedo, más conocido como Ovi. Antes de militar en el Cádiz el jugador nacido en Sanlúcar de Barrameda quemó etapas en la cantera del FC Barcelona, a la que llegó en 2021 para incorporarse a las filas del equipo infantil. De hecho fue una de las estrellas del equipo culé en LaLiga Promises del año siguiente, donde compartió equipo entre otros con Marc Guiu, actual jugador del Chelsea.

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De la generación 2010 llegará también Zsombor Molnar, como avanzó hace unos meses este periódico, quien se incorporará la próxima temporada al Liga Nacional Juvenil. Se trata de un extremo -aún en su segundo año de cadete- de 188 centímetros e internacional con la selección sub16 de Hungría. El futbolista de 16 años llevaba apenas medio año en el país cuando causó gran impresión entre los ojeadores del Real Betis, que subrayan su dedicación tanto dentro como fuera del campo. La Escuela EFH lo descubrió en Malta, en diciembre de 2024, por aquel entonces en el Meszoly FSE húngaro. A pesar de ser extremo de manera natural, también puede jugar de nueve puro, destacando por su capacidad goleadora.

La cantera del Real Betis se ha convertido en uno de los mayores caladeros de talento del país, opositando a ser el futuro motor económico de la entidad. Una estructura que ha dejado más de cien millones de euros en las arcas del club solo en la última década y que supone todo un atractivo no solo para los jugadores andaluces, sino para futbolistas llegados de todas partes de España. Su buen hacer también cala en la propia ciudad y para muestra de ello lo que contábamos la semana pasada. Y es que según informaba ElDesmarque, el conjunto verdiblanco ha 'pescado' en la cantera del eterno rival, firmando hasta a cuatro futbolistas del Sevilla FC. Pablo López Estirado (2010), Adrián Sina (2011), Juan José García (2012) y Mateo Luz (2013).