El Betis concreta el fichaje de Zsombor Molnar, internacional sub16 por Hungría

Álvaro Borrego 26 MAR 2026 - 22:05h.

El extremo de 188 centímetros que se incorporará en verano al Liga Nacional Juvenil

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El Real Betis ha cerrado la llegada de Zsombor Molnar, que se incorporará la próxima temporada al Liga Nacional Juvenil. Se trata de un extremo -aún en su segundo año de cadete- de 188 centímetros e internacional con la selección sub16 de Hungría. El futbolista lleva seis meses en España y llegará procedente de la Escuela EF Huesca, que se ha convertido en todo un caladero de talento para el club verdiblanco.

Zsombor Molnár-Bencze, de 16 años, lleva apenas medio año en el país y ha causado gran impresión entre los ojeadores del Real Betis, que subrayan su dedicación tanto dentro como fuera del campo. La Escuela EFH lo descubrió en Malta, en diciembre de 2024, por aquel entonces en el Meszoly FSE húngaro. A pesar de ser extremo de manera natural, también puede jugar de nueve puro, destacando por su capacidad goleadora.

"Tras causar una gran impresión en los observadores dentro y fuera del terreno de juego en nuestra academia, y demostrar su valía en la selección húngara sub-16, el trabajo duro y la dedicación han dado sus frutos. Con la actitud y la pasión adecuadas, los sueños se convierten en metas, y estas en realidad. Esto es solo el principio", escribía la escuela en sus redes sociales.

Zscombor Molnar, como Nikita Doronins

Curiosamente Zsombor Molnar tiene la misma altura que Nikita Doronins, que también llegó al club procedente de la Escuela IPC de Huesca. Para el que no lo conozca se trata de un delantero de 17 años (generación 2008) natural de Letonia, que en cuestión de meses ha pasado de la Juvenil Preferente de Aragón a ejercitarse con el primer equipo del Real Betis.

El letón se formó en las categorías inferiores del Riga y firmó en 2023 por la escuela internacional de Huesca, que se fijó en él en uno de los campus de verano que organiza. Jugó dos años allí, marcando más de 25 goles por temporada. Donde muy pocos clubes van ahí llegaron los scouting del Real Betis, que lo incorporó a mitad de la temporada pasada. Un delantero referencia de 188 centímetros, con capacidad para golpear con las dos piernas y una brillante habilidad para marcar diferencias con la cabeza

Este curso se ha ganado un sitio en el juvenil División de Honor y ya suma 12 goles en apenas 21 partidos disputados. Se proclamó campeón de la Copa del Rey juvenil y ya ha debutado incluso con el Betis Deportivo. Toda una estrella en las categorías inferiores de Letonia, con quien brilló con luz propia en el Europeo sub17 y que pese a tener dos años menos lo ha convocado para la selección sub19.