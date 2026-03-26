David Torres 26 MAR 2026 - 13:01h.

Guido Rodríguez: "No pierdo la esperanza de ir a la Selección, habría sido lindo jugar la finalísima"

"Debí llevar a cabo mi salida de otra forma, como me enseñaron mis papás"

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ValenciaGuido Rodríguez atiende a ElDesmarque en exclusiva. El futbolista es feliz en Valencia, sigue soñando con ir a la Selección y, como ha reconocido recientemente, está feliz por volver a España. Su familia lo está disfrutando y él aprovecha para acordarse de su querido Betis, un club que lleva en el corazón y con el que tiene una deuda pendiente. El futbolista reconoce que le fallaron las formas en su salida, que lo ha pensado mucho, que le ha dado muchas vueltas y que, si le sucediera ahora, lo habría hecho de otra manera bien distinta. "Siempre le voy a desear lo mejor al Betis. Siento el club como mi casa. Les mando un saludo muy grande. Y lo mejor para esta temporada"

Así transcurre su charla con ElDesmarque

¿Cómo ha visto a su Betis, cómo lo ve? Está en una época gloriosa.

Sí, la verdad que el Betis está muy muy bien, creciendo cada vez más. Muy contento por eso. Realmente me siento muy contento por el Betis. Es un club que me dio mucho, que yo ahí entregué mucho también.

(Se queda pensativo y arranca sin mediar más preguntas)

Ya que me lo preguntás, mi salida no fue la adecuada, la que por ahí a mí me hubiese gustado. Creo que internamente no me manejé con algunos valores que yo me manejo. Y que por ahí sufrí un poco todo ese momento de negociación. Y el post y también el antes. Y realmente creo que con el tiempo fui pensando.

Tuve mucho tiempo para pensar y ver lo que yo sentía. Y bueno, al final hubo cosas que me arrepiento claramente. Porque no me manejé por ahí como yo me manejo.

"Tuve mucho tiempo para pensar y ver lo que yo sentía. Y bueno, al final hubo cosas que me arrepiento claramente. Porque no me manejé por ahí como yo me manejo".

¿Qué pasó?

Hubo un momento que las cosas se van dando y van andando, por así decirlo. Y creo que no las supe manejar como a mí me hubiese gustado. Pero bueno, son aprendizajes de vida.

Son cosas que todos tenemos que aprender. Realmente hoy en día aprendí mucho de eso. Aprendí mucho de todo lo que estuve en Inglaterra. Trato de aprender día a día. Trato de aprender de lo que estoy viviendo acá. Y la verdad que lo uso como un aprendizaje.

Buena lección esa

Y después el Betis va a estar siempre en mi corazón. Mi esposa y mi familia. Tenemos una hija sevillana. Estamos orgullosísimos de eso. Y es una ciudad y un club en el que le tenemos muchísimo cariño. Así que les deseo siempre lo mejor y que están en mi corazón.

Además, si ganan su competición europea, al Valencia le pueden hacer un favor. Nos pueden ayudar al Valencia CF…

Siempre le voy a desear lo mejor al Betis. Siento el club como mi casa. Les mando un saludo muy grande. Y lo mejor para esta temporada.

Qué valiente es la reflexión que me ha hecho. Eso habla de su poso personal y de una madurez futbolística que claro, en Valencia estamos disfrutando... Enhorabuena.

Muchas gracias. La verdad que es algo que pensé mucho (cómo salió del Betis). Que tuve mucho tiempo. Y que realmente no me explayo porque no es el momento. Pero bueno, en algún momento podré hablar un poco más de lo que sentí, de por lo que pasé. No es que me hago la víctima ni nada. Todo lo contrario. Sino de cómo viví algunas cosas. Y de lo que realmente me equivoqué. Y en lo que realmente... No sé si la palabra es equivocarse. Sino de haberlo llevado a cabo desde otra forma. De la forma en cómo me criaron mis papás. De cómo yo siento las cosas. Pero bueno, son cosas que se aprenden y que se mejoran.

Ojalá en Valencia tenga la oportunidad de, dentro de muchos años, despedirse como procede. Aquí ya se le idolatra. Usted lo sabe, ¿no?

Creo que para eso todavía estamos muy lejos. Hay muchas leyendas en el club. Hay gente que lo hizo muy, muy bien. Y que ganó títulos, campeonatos. Así que nada.Yo estoy realmente contento y agradecido con el cariño que siento de la gente. Y nada, contento con eso.