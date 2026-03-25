David Torres 25 MAR 2026 - 17:28h.

Guido Rodríguez es feliz en Valencia y el Valencia CF quiere renovarlo

Kiat Lim se va hoy tras visitar el Nou Mestalla y dar luz verde a la ofensiva por Guido Rodríguez: "Todo bien"

Compartir







El primer y segundo paso para la renovación de Guido Rodríguez ya están dados. El club ha decidido presentarle una oferta y el jugador es feliz en Valencia. La primera parte llegará, la segunda, como ha venido publicando ElDesmarque, ya está completa. Primero fue Guido Rodríguez, que tras otra clase magistral en Sevilla en la victoria lograda en el Sánchez Pizjuán, abrió su corazón de par en par. "En lo personal estoy muy contento que ya quería jugar, quería venir a disfrutar y creo que es lo que estoy haciendo disfrutando, con mis compañeros del club, del equipo de la ciudad de todo, así que la verdad que estoy muy contento",

La "campaña" para enamorarle y que siga más allá de junio, que es cuando acaba su contrato, comenzó casi desde su llegada y ha surtido efecto. “En lo personal estoy muy contento, quería jugar, venir a disfrutar y lo estoy haciendo, disfrutando con todos mis compañeros, del Club, de la ciudad, de todo… estoy muy contento", repetía minutos después en la radio oficial sonriente. Y es así.

La familia de Guido, feliz en España: "Valencia no tiene en la luna"

Guido ha vuelto a España para jugar, para que su familia sea feliz y, de paso, ganarse un hueco en la Albiceleste teniendo minutos. Y casi todo se está dando. Está jugando, su familia es feliz y lo de la Selección llegará o no pero siempre con la continuidad necesaria. En este escenario, la afición valencianista es un clamor, le pide a voces que se quede, "se lo ruega" y se ha ilusionado con el último mensaje de su esposa, Wada Ramón, con la que tiene una hija, Francesca. "Valencia nos tiene en la luna", compartía en su instagram oficial

Además de la respuesta del Guido con chispas y estrellas, infinidad de mensajes de aficionados valencianistas han refrendado su felicidad: "Estáis en casa"; "Qédate"; "Guido, quédate en Valencia" y así infinidad de mensajes.

Falta, por supuesto, que la oferta sea acorde a las expectativas profesionales del jugador y el proyecto deportivo le convenza, porque el resto, el primer paso, enamorarle a él y a su familia, ése paso ya está dado.