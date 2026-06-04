Basilio García Sevilla, 04 JUN 2026 - 16:41h.

"Entrenar al Betis sería cerrar círculo y todo y retirarme", afirma el gerenense

Monchi puso el foco en José Juan Romero para el Espanyol antes de renovar a Manolo González

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Una vez canceladas las negociaciones por la compraventa del club con Sergio Ramos, en el banquillo del Sevilla FC quedó confirmada la continuidad de Luis García Plaza. El camero contaba en principio con José Bordalás, pero durante un tiempo se rumoreó con la posibilidad de que el grupo del camero pusiera al equipo en manos de José Juan Romero.

El actual entrenador del AD Ceuta ha llamado mucho la atención en su primera temporada en LALIGA HYPERMOTION, como ya lo hizo en su día con el Gerena, en el filial del Betis o en el Eldense. Está representado por la agencia de René Ramos, y de ahí pudieron salir esas informaciones. Sin embargo, hay un detalle que no tuvieron en cuenta, y es que el gerenense es profundamente bético, y eso no es fácil de digerir para ocupar un puesto como el de entrenador del primer equipo.

El propio José Juan Romero ha reconocido este jueves en palabras a Radio Sevilla que se enteró de esos rumores, pero que, con todos los respetos del mundo, se le antoja muy complicado que pueda ocurrir algo así. “Máximo respeto, tengo muchos amigos en el Sevilla y he tenido. Salió aquello quizás porque se me relacionaba o porque alguien pudiera pensarlo. Pero es una situación que, primero, no se nos ha dado. Después, sería prácticamente imposible por mi reconocido beticismo”, explicaba el técnico.

“Aparte, estamos hablando que en estos momentos de uno de los grandes equipos europeos y tampoco es algo que yo me haya ni siquiera planteado”, completaba José Juan.

Su objetivo pasa por el Betis

Con todo, José Juan Romero sí que tiene en el horizonte llegar a ser algún día el entrenador del equipo de su alma, al Real Betis Balompié. “Yo digo siempre que no tengo sueños, que tengo objetivos. No lo sé. Ojalá, porque lo que sería para mí y para mi familia, entrenar al Betis”.

“Entrenar al Betis sería cerrar círculo y todo y retirarme. No habría nada como llevar al Betis a lograr un título. Me podría morir en paz, pero si no, pues seguro que por otro lado voy a estar, porque bueno, tampoco pensaba que iba a estar aquí hoy y estoy. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y lo haré”, completaba, asegurando que algún día dará el salto a LALIGA EA SPORTS.

Eso sí, se rinde ante el actual entrenador bético, todo un emblema en verdiblanco. “Hablar de Pellegrini es hablar de palabras mayores. Hay veces que me sorprendo cuando el bético habla de Pellegrini, o hablo de historia con el bético, que sabe lo que ha sido el Betis. Junto con Serra Ferrer no hay nadie que se le pueda equiparar a Manuel como entrenador. Ojalá hiciéramos media trayectoria o un cuarto de trayectoria como la de él”, concluía el gerenense.