Quién es Alberto Cordero, el nuevo cazatalentos de la cantera del Betis

Álvaro Borrego 16 JUN 2026 - 13:54h.

El sevillano toma el testigo de Óscar Carazo y llega avalado por su trayectoria profesional, con experiencias en Leeds, Middlesbrought, Sevilla FC o Valladolid

Cinco fichajes de la generación 2010 para el juvenil del Betis

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El Real Betis ha cerrado el acuerdo para la llegada de Alberto Cordero, que se convierte desde hoy mismo en el nuevo secretario técnico de fútbol formativo de la cantera del club. El sevillano, bético reconocido y natural del Viso del Alcor, trabajará codo a codo junto a Miguel Calzado y tomará el testigo de Óscar Carazo, con el propósito de mantener el nivel en una de las mayores fábricas de talento del país. Todo un refuerzo de campanillas para el club, que apuesta por uno de los mejores detectores de talento emergente que puede haber en el mercado y quien a pesar de su prematura edad posee una trayectoria con un respaldo importante, con experiencia en clubes como Leeds, con el que logró un ascenso histórico a la Premier League junto a Marcelo Bielsa, Middlesbrough, Sevilla FC y Real Valladolid.

Alberto Cordero, experto en captación de talento sub23

Alberto Cordero ha sido junto a Gaby Ruiz una de las personas de confianza de Víctor Orta durante la última década y llega avalado por su conocimiento del mercado, tanto nacional como internacional, y su buen hacer en labores de captación. Una vez resuelta su desvinculación del Real Valladolid ha concretado su llegada al Real Betis para ejercer como secretario técnico de fútbol formativo de la cantera.

Durante su formación bajo el paraguas de Víctor Orta su equipo de trabajo llegó a firmar a futbolistas de la talla de Raphinha, ahora en el FC Barcelona, Rodrigo Moreno, Loic Badé, Dodi Lukebakio o Diego Llorente, entre otros. Hace dos temporadas participó activamente en los fichajes de Stanis Idumbo, por el que el Sevilla FC sacó casi diez millones de plusvalía, y Andrés Castrín, ahora una de las máximas esperanzas económicas del conjunto sevillista.

Precisamente el visueño tuvo cierta exposición pública durante su etapa en el Sevilla FC, dado que tanto externa como internamente llegó a cuestionarse su afiliación bética, siendo un aficionado del Real Betis desde pequeño e incluso el propio José María del Nido Benavente llegó a ponerle en la diana, sin saber separar su dilatada experiencia profesional con sus pareceres más personales.