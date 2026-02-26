Pablo Sánchez 26 FEB 2026 - 13:21h.

El Ceuta logró una victoria de importancia mayúscula tras superar al Córdoba por 3-2 en el Alfonso Murube. Un triunfo que catapulta a los caballas al noveno puesto de LALIGA HYPERMOTION, a solo un punto del play off. Es normal que la ciudad autónoma rebose alegría con el equipo que dirige José Juan Romero y la reacción del presidente con el técnico en rueda de prensa lo evidencia.

José Juan acudió a la sala de prensa tras el partido para analizar la victoria de su equipo y, en plena charla, se encontró con una sorpresa por parte de su presidente. Luhay Hamido irrumpió, le echó el brazo por encima al míster y literalmente se lo comió a besos para mostrar su alegría por la buena marcha del equipo. Tras este momento fue imposible que el entrenador del Ceuta esgrimiera una sonrisa mientras continuaba con su análisis.

Una anécdota que demuestra el gran momento que vive el equipo a manos del que fuese técnico del filial del Betis, entre otros. José Juan llegó a Ceuta hace ya tres temporadas con el equipo en un momento muy difícil, hundido en Primera Federación. Logró sacarlo a flote, salvarlo y en dos años muy buenos materializó el ascenso a LALIGA HYPERMOTION, donde suma un año sobresaliente.

La emoción de José Juan

El técnico tira de cautela cuando le preguntan por el play off u objetivos más ambiciosos, aunque es imposible esconder la emoción que envuelve al equipo y a toda la ciudad. "Al vestuario no los voy a parar, es un grupo de majaras que año tras año no tiene parangón. Hace ocho meses estábamos en Primera RFEF. Esta banda inconsciente hace algo gordo, así lo pensaba. No voy a ir a pararlos ahora, decirles de pies en el suelo, no me van a creer y saben cómo es su entrenador. Pero no quiero que nos volvamos locos, aunque en esta ciudad vamos sobrados de eso. La obsesión del ser humano es pensar mucho en el futuro, pero vamos a pensar en el presente y ya veremos qué nos trae", expresó.