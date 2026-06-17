Basilio García Sevilla, 17 JUN 2026 - 12:54h.

El club italiano alcanzó un acuerdo con el Cruzeiro, pero no con el lateral izquierdo

Las intenciones del Betis con Kaiki Bruno

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El Real Betis Balompié trabaja tranquilo en la planificación de la próxima temporada. Son muchos los equipos de LALIGA EA SPORTS que no han cerrado aún ningún fichaje y los verdiblancos forman parte de ese grupo. Eso sí, Manu Fajardo tiene perfectamente identificadas las posiciones en las que deben llegar nuevos jugadores, la de lateral izquierdo es una de ellas y el nombre de Kaiki Bruno está señalado en la agente de la dirección deportiva verdiblanca.

Hace unos días se daba prácticamente por perdida la posibilidad de fichar al lateral del Cruzeiro, pero la situación ha dado un giro de 180 grados y el Betis no pierde la pista al jugador. Kaiki estaba muy cerca de fichar por el Como 1907 italiano, el equipo de Cesc Fábregas que se ha clasificado para la UEFA Champions League con Jesús Rodríguez y Assane Diao, entre otros. Los lombardos habían llegado a un acuerdo la pasada semana con el club de origen del jugador, pagando 15 millones de euros por el 80% de sus derechos.

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Operación estancada y el Betis, alerta

Si bien, tal y como ha informado Central da Toca, la operación se ha estancado al no llegar un acuerdo el Como con el jugador. El salario que percibiría el futbolista y el precio del 20% de la ficha que le corresponde a él han sido los asuntos en discordia. La operación se ha enfriado hasta el punto de que el equipo transalpino ha puesto sus ojos en el lateral izquierdo Jaouen Hadjam, propiedad del Young Boys que está jugando el Mundial con la selección de Argelia.

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El Betis, con tranquilidad, mira desde lejos los movimientos. Kaiki Bruno le cuadra, pero no en los términos en los que se iba a cerrar su operación con el Como, pues no se pretende hacer tal desembolso por un lateral pese a las lagunas existentes en una posición en la que solo está Junior Firpo como jugador específico. Además, el brasileño no tiene pasaporte comunitario. Antony, Natan y Deossa ocupan las tres cifras de extracomunitarios, aunque el colombiano tiene muchas papeletas para marcharse, también regresa Gonzalo Petit. Eso sí, el uruguayo también apunta a una nueva cesión pese a que comenzará la pretemporada con el primer equipo.