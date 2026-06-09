Basilio García Sevilla, 09 JUN 2026 - 10:57h.

Manu Fajardo podría renovar prácticamente en su totalidad la demarcación

La última hora de las negociaciones del Betis por Sergi Altimira y Nelson Deossa

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El Real Betis Balompié va a cambiar numerosas piezas de su plantilla de cara a la próxima temporada. Hay posiciones que van a tener un lavado de cara para afrontar la UEFA Champions League, como el lateral izquierdo. Otra de las zonas señaladas es el centro del campo, donde puede haber muchísimo movimiento, especialmente en los jugadores específicos para jugar en el mediocentro defensivo.

Tanto Marc Roca, como Nelson Deossa, como Sergi Altimira, están en la rampa de salida, y en el día a día van surgiendo numerosos rumores que les sitúan lejos de La Cartuja la próxima temporada. Además, Sofyan Amrabat cuenta con pocas opciones de continuar tras regresar al Fenerbahçe después de terminar su cesión. Ni su rendimiento ni el coste económico de una supuesta operación indica que el Betis vaya a intentar recuperarle.

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Marc Roca y el Espanyol

La información más novedosa llegó desde Barcelona. Según la Cadena Cope, el RCD Espanyol habría sondeado el posible regreso de Marc Roca seis años después de que se marchara al Bayern de Múnich, pero la operación no es sencilla y las negociaciones ni siquiera habrían comenzado. “Ojalá en el futuro me pueda juntar de nuevo con el Espanyol pues es el equipo de mi vida, el que me ha dado todo”, dijo en su día el de Vilafranca del Penedès en palabras a Mundo Deportivo. El Betis no contempla una cesión, acaba contrato en 2029 y su salida no sería sencilla.

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Nelson Deossa y River Plate

Mientras, desde Argentina llegan informaciones que sitúan a Nelson Deossa muy cerca de firmar por River Plate. Sin embargo, en el Betis aún no han recibido la oferta del Millonario. A Coudet le gusta Deossa, el futbolista ha dado luz verde a las negociaciones, y todo está a expensas de que llegue una propuesta a las oficinas verdiblancas. En Heliópolis quieren sacar tajada de la venta del colombiano, percibiendo incluso más que lo que gastaron el pasado verano.

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Sergi Altimira y sus opciones

Una de las opciones que tiene el Betis para hacer caja antes del 30 de junio es la venta de Sergi Altimira. Todo hace indicar que el catalán se va a marchar más pronto que tarde, tiene encima de la mesa el interés del Sporting de Portugal y del RB Leipzig, con el que incluso se reunió en Sevilla. Los portugueses ofrecieron 14 millones de euros más tres en variables, el Betis la rechazó y espera una nueva propuesta. De los alemanes, no ha recibido oferta alguna. De momento, la operación está en un compás de espera, pero se podría reactivar en cualquier momento.