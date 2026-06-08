¿Cuándo terminan contrato los jugadores del Betis?

Álvaro Borrego 08 JUN 2026 - 17:08h.

Solo un futbolista del primer equipo terminará contrato al final de la próxima temporada

El Mundial limita el mercado del Betis

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Como es habitual cada año de Mundial, se atisban pocos movimientos hasta que no concluya la cita mundialista, cuando se producirá el efecto dominó que pueda poner el dinero en circulación. El Real Betis no es una excepción y deberá aguardar un poco más para concretar sus primeros fichajes, por más que su hoja de ruta esté prestablecida, centrándose por ahora en tratar de negociar una venta que equilibre las cuentas antes de cerrar el ejercicio que concluye el 30 de junio. Este verano será especialmente importante para la decisión deportiva, con el imperativo de acertar en los fichajes de cara al regreso a la Champions, pero el club deberá mirar un poco más allá, con el propósito de encontrar la conjunción perfecta entre refuerzos que ofrezcan rendimiento y que a su vez rejuvenezcan la plantilla, dado que hasta 2028 esta meta no alcanzará su punto álgido.

Adrián San Miguel, retirado, Bakambu y Ricardo Rodríguez, quienes concluyen contrato, Sofyan Amrabat, que regresa al Fenerbahce tras cesión, y la más que segura salida de Chimy Ávila, por quien el el club se guardaba una cláusula para poder adelantar el final de su contrato a cambio de unos 50.000 euros, son los únicos movimientos realizados hasta la fecha por el Real Betis, que a estas alturas de año ya tenía perfiladas varias llegadas tanto en 2025 como en 2024.

El Real Betis tiene claro qué perfil pretende para la delantera, con un refuerzo de garantías que pelee incluso la titularidad junto al Cucho Hernández y la posibilidad de un segundo efectivo, posiblemente con más vistas a medio largo plazo. Las otras prioridades pasan por firmar un lateral izquierdo titular y un centrocampista. Más allá de esas posiciones se trabaja con la previsión de poder encontrar un central e incluso un lateral derecho, supeditado eso sí a una posible cesión de Ángel Ortiz. A partir de ahí, todo se estudiará en función de las salidas o siempre que se tenga la certeza de que el que llegue lo hará para mejorar su posición.

Dentro de todo esa coctelera aparece la necesidad de rejuvenecer la plantilla, dado que en 2027 solo concluirá un futbolista contrato. No será hasta 2028 cuando verdaderamente se pueda producir esa 'revolución' completa, con hasta seis futbolistas por encima de los 30 años concluyendo sus respectivas vinculaciones.

¿Cuándo terminan contrato los jugadores del Betis?

2031

Gonzalo Petit

2030

Álvaro Valles, Álvaro Fidalgo, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Antony Matheus dos Santos, Natan, Nelson Deossa, y Valentín Gómez.

2029

Marc Roca, Pablo Fornals, Sergi Altimira, Ez Abde, Ángel Ortiz y Pablo García.

2028

Isco Alarcón, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Pau López, Gio Lo Celso, Junior Firpo y Aitor Ruibal.

2027

Marc Bartra.