Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 19:23h.

Joaquín apuesta por un gran papel de España en el Mundal

Fernando Morientes echa de menos a Moleiro y Fornals con España: "¿A quién quito?"

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El Real Betis tendrá un número récord de convocados en el Mundial 2026 con hasta siete futbolistas de la actual plantilla presentes en la cita que arranca en unos días en Canadá, Estados Unidos y México. Donde no habrá ningún representante verdiblanco es en la Selección Española tras caerse Pablo Fornals, uno de los que más cercanos estuvo a colarse en la lista de Luis de la Fuente pero esto no hace dudar a Joaquín Sánchez.

Con 51 internacionalidades a sus espaldas, el exjugador internacional español afirmó este sábado, sobre las opciones de España en la Copa del Mundo, que "hay una magnífica selección", por lo que apuesta porque los aficionados españoles puedan "disfrutar y soñar con otro Mundial".

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Joaquín, Sánchez se ha pronunciado tras su participación en Melilla en un partido amistoso entre la selección de Andalucía de veteranos y la asociación de veteranos de la Ciudad Autónoma, que acabó con victoria andaluza por 2-4: "Siempre somos favoritos, afortunadamente, por la cantidad de jugadores importantes que tenemos. Hay una magnífica selección, tenemos que estar ilusionados y ojalá podamos disfrutar y soñar con otro campeonato del mundo".

Ni siquiera esta ausencia de futbolistas béticos resta pasión al directivo verdiblanco de cara al gran torneo que paraliza el fútbol cada cuatro años: "Yo soy español, voy con la selección española, esté quien esté. Tenemos un grandísimo equipo, vamos a competir y a dar un gran nivel".

Joaquín y sus recuerdos de los Mundiales con España

Joaquín disputó durante su carrera dos Mundiales, los de 2002 y 2006, en ambos mientras vestía la camiseta del Real Betis. El primero, tras apenas una temporada en Primera División y a muy temprana edad: "Ya han pasado muchos años, tenía 20 años recién cumplidos y tuve la suerte de disputar el Mundial de 2002".

El exfutbolista se cayó de las convocatorias de Luis Aragonés justo antes del triplete de éxitos españoles que ha querido destacar: "Con todo lo bueno que se ha conseguido después, con una etapa muy bonita para la selección española. Estoy feliz de todo lo que se ha conseguido con tres Eurocopas y un Mundial".

Por último, Joaquín respondió al robo sufrido ante Corea en cuartos de final del Mundial 2002 con varias jugadas polémicas, incluida una asistencia del propio portuense a Morientes anulada por Al-Ghandour ante un fuera de juego inexistente a todas luces: "Sí, ya he olvidado aquello. Hace ya muchos años y, afortunadamente, pude disfrutar de aquel Mundial con 20 años recién cumplidos".