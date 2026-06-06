Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 15:04h.

Manolo Higuera detalla el plan del Racing en el mercado

El lapsus de Manolo Higuera, presidente del Racing, confirmando el fichaje de Sergio Canales: "Nos va a hacer"

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El Racing de Santander ya prepara su temporada de regreso a LALIGA EA Sports con el ascenso 14 años después de perder la categoría logrado hace unas semanas y la joya del proyecto será el regreso de Sergio Canales. Las negociaciones con el canterano están muy avanzadas para su regreso a España desde el Rayados de Monterrey, tanto que el presidente del cuadro montañés, Manolo Higuera, ya cuenta con su presencia.

"He hablado esta semana con Sergio Canales, tenemos un trato habitual, el acuerdo se cerrará cuando se firme, pero todo el mundo sabe que las dos partes queremos. Para mí es un sueño que vuelva, es un objetivo que persigo desde que llegué, espero dar una alegría al racinguismo en los próximos días", confirmó el máximo dirigente del equipo santanderino en unas palabras en el Foro SER Cantabria.

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Manolo Higuera destacó que, a a nivel futbolístico es "lo máximo", recordando su conquista de la Nations League hace sólo tres años con la Selección Española frente a Croacia. Además, ha asegurado que el santanderino va a llegar "al 100%", porque siempre le ha dicho que solo volvería si está en plenas condiciones "por la responsabilidad que tiene con la ciudad y su equipo".

"Hasta que no me digan que es imposible voy a tener la ilusión de que vuelva", apostilló sobre la vuelta de Sergio Canales, cuyo contrato con el Rayados de Monterrey acaba a finales de este mes.

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Los planes del Racing de Santander para el mercado de fichajes

El presidente del Racing ha adelantado que el club fichará a alrededor de ocho futbolistas, y que para que lleguen unos, tendrán que salir otros: "Va a ser muy duro despedirse de algunos jugadores, porque quiero a mis futbolistas y hemos formado una familia, es una relación de cercanía absoluta. Esta época me hace sufrir".

Sin embargo, no quiere que entre esas salidas se encuentren futbolistas de proyección como Jorge Salinas o Gustavo Puerta, remitiéndose a la cláusula de rescisión de ambos futbolistas. Un año más, Higuera pretende que el Racing siga con su filosofía de no negociar la salida de jugadores importantes en el esquema de José Alberto.

Manolo Higuera quiere un proyecto que se consolide en Primera División para poder mantener una racha como la última antes del descenso de 2012, con una década ininterrumpida: "No podemos cambiar, hemos llegado hasta aquí desde la humildad y tratando de hacer las cosas bien desde el corazón, debemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que seguir acertando, no solo en lo deportivo, sino en lo que transmitimos a la sociedad".

El presidente racinguista tiene claro que para conseguirlo el Racing manejará un presupuesto deportivo que, pese a que será "el más bajo de la categoría casi seguro", le dará para tener un equipo competitivo: "Vamos a tener un equipazo, los futbolistas quieren venir al Racing, hay futbolistas interesantes que quieren venir. El límite salarial va a estar por encima de los 30 millones, vamos a ser el presupuesto más bajo de la categoría y el objetivo es obrar el milagro de la salvación".