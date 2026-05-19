Diego Páez de Roque 19 MAY 2026 - 09:25h.

Sergio Canales, más cerca que nunca de volver al Racing

El mensaje del presidente del Racing al Athletic sobre el futuro de Peio Canales: "Tenemos que convencer a Terzic"

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Santander vive envuelta en un sueño desde el pasado sábado cuando, 14 años después, lograron volver a Primera División. Un hito histórico después de muchas temporadas donde el Racing atravesó momentos muy complicados y, como contó alguno de sus jugadores, cerca de desaparecer.

Pero esa etapa ha quedado atrás y el club ya mira hacia un futuro prometedor en LALIGA EA Sports. Durante las próximas semanas, la ciudad cántabra será una fiesta en el regreso del equipo a la máxima categoría del fútbol español, aunque desde la entidad ya están trabajando en la temporada del regreso a Primera División.

Manolo Higuera confirma la llegada de Sergio Canales

Desde hace varias semanas, el nombre que resuena en Santander es el de Sergio Canales. El canterano del Racing, ex de Real Madrid, Real Sociedad o Real Betis, entre otros, podría volver a la que fue su casa y le dio a conocer al mundo. El pasado 28 de abril dejó su club, Rayados de Monterrey, y todo apunta a que volverá a su ciudad natal.

En una entrevista para el Partidazo de COPE, Manolo Higuera, presidente del club cántabro, fue preguntado por el centrocampista español. En un alarde de sinceridad mezclando con un pequeño lapsus, el mandatario confirmó la llegada de Sergio Canales al Racing de Santander.

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"Si finalmente se puede conseguir la incorporación, tener a Sergio Canales es un sueño absoluto. Es un icono, un jugador que nos va a hacer... nos haría hacer", mencionó Manolo Higuera rectificando con una sonrisa en la cara que delataba sus intenciones.

"Las cosas en el fútbol están cerradas cuando se firman. Está cerca, las dos partes queremos hacerlo. Cuando las dos partes están de acuerdo, lo lógico es que se pueda hacer. Me gustaría poder anunciarlo antes del último partido de liga", dijo Manolo Higuera.

En esa misma entrevista, el presidente del Racing también habló de algunos jugadores clave en la temporada que dejarán el club, como es el caso de Peio Canales, a quien dedicaron un cántico pidiéndole que se quede.

El jugador volverá al Athletic Club después de su buena temporada con el Racing, aunque Manolo Higuera confirmó que tratará de mantenerlo un año más. "Lo primero que tenemos que haceres convencer que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Peio lo sabe. Ahora lo que tenemos que convencer es a Terzic de que tiene muchos jugadores en esa posición. Lo vamos a luchar hasta el final eso seguro".