Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 08:22h.

El cántico de la afición del Racing de 'Peio, quédate' antes de regresar al Athletic Club

Volverá a Lezama cuando acabe la temporada

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LALIGA EA SPORTS ya cuenta con un nuevo ocupante. El Racing de Santander confirmó su ascenso el pasado sábado tras la victoria frente al Valladolid después de una temporada inmaculada. El equipo de José Alberto ha jugado a un nivel excelso y sus protagonistas han brillado. Entre ellos, alguno que otro del Athletic como los cedidos Peio Canales y Manex Lozano. El futuro del primero de ellos ya se debate en las oficinas de El Sardinero.

Peio volverá a Lezama el próximo mes de junio una vez concluya su temporada en el Racing, aunque el debate está abierto alrededor de su futuro. En Santander quieren seguir contando con él y ya se han pronunciado al respecto en más de una ocasión. El último en hacerlo ha sido su presidente Manolo Higuera en los micrófonos de El Partidazo de Cope.

Higuera expresó la intención del Racing de pelear por seguir contando con él la próxima temporada y lanzó un mensaje al Athletic y a su nuevo entrenador de cara al verano. "Lo primero que tenemos que haceres convencer que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Peio lo sabe. Ahora lo que tenemos que convencer es a Terzic de que tiene muchos jugadores en esa posición. Lo vamos a luchar hasta el final eso seguro".

Una decisión a debatir

Lo único claro hasta la fecha es que Peio Canales volverá en las próximas semanas al Athletic. Lo que suceda durante el verano es una incógnita. El conjunto athleticzale también valora mucho la temporada protagonizada por su jugador, a lo que se suma la llegada de un nuevo entrenador. Edin Terzic, una vez desembarque en Lezama, tendrá mucho que decir sobre el futuro del futbolista.

El Athletic incluso estudió la posibilidad de romper la cesión el pasado mes de enero, aunque decidió seguir dándole continuidad al gran rendimiento que estaba mostrando en El Sardinero. Lo que pueda suceder este verano ya es otro cantar.