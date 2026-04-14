Asís Martín 14 ABR 2026 - 11:29h.

Jon Uriarte va a empezar con una final su segundo mandato en el Athletic

El Racing aventaja en 4 puntos a Deportivo y Almería a falta de 7 jornadas en Segunda

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BilbaoNo bajan bien las aguas por San Mamés, donde el Athletic Club de Ernesto Valverde afrontará una final el próximo martes 21 de abril ante el CA Osasuna de Alessio Lisci en la jornada 32 de LALIGA EA Sports. Un peldaño más abajo, en LALIGA Hypermotion, el Racing de Santander, por contra, la está gozando en una campaña épica en la que navega firme en solitario en la primera posición de la tabla.

Vive el equipo de José Alberto López cada día más cerca de retornar a la máxima categoría del fútbol español, especialmente hambriento después de triturar en el Sardinero a uno de sus máximos contendientes por el ascenso directo como es la UD Almería, donde milita ahora Jon Morcillo, potente escuadra que ahora es en parte propiedad de Cristiano Ronaldo.

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Un Eusko Racing, que está motorizado por varios jugadores con pasado y presente en Lezama, que están permitiendo por lo menos a la afición del Athletic distraerse, disfrutar del fútbol y quitarse un poco las penas con los éxitos del conjunto montañés mientras rumian lo que le sucede a la tropa del Txingurri Valverde.

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En el (5-1) ante los almerienses volvieron a dejar su sello hombres curtidos como Iñigo Vicente, cuya temporada está siendo una auténtica Master Class, un Asier Villalibre que aprovechó el regalo del portero para seguir aumentando su cuenta de dianas tras haber estado un par de meses en dique seco por una lesión y, sobre todo, Peio Canales que dio una verdadera exhibición, golazo incluido, y que debería causar impacto en su regreso este verano al trabajo en las instalaciones de Lezama.

¿Cuáles son sus números con el Racing de Santander esta temporada?

En lo que va de campaña, Iñigo Vicente, el Mago de Derio, más allá de alguna polémica ha sumado 7 goles y 16 asistencias completando 2.711 minutos de juego en 34 partidos (33 como titular), 117 pases clave y 30 ocasiones claras creadas, mientras que el internacional sub 21 de Barrika Peio Canales lleva en su mochila 5 goles y 8 asistencias con 2.232 minutos en 28 partidos (24 como titular) y un ratio de Pases precisos por partido de 38.9 (88%).

En cuanto al Búfalo de Gernika, Asier Villalibre, 13 goles y 1 asistencia llevan su sello en 1.097 minutos disputados en 25 partidos (13 como titular). Al que no le ruedan tan bien ahora las cosas como a sus excompañeros de Lezama es al meta navarro que salió de Bilbao por la competencia con Unai Simón y Julen Agirrezabala.

El Racing, por su estilo de fútbol, ataca muchísimo y el exceso de goles que recibe le costó el puesto a Jokin Ezkieta, dando paso al fichado portero S. Eriksson, una apuesta por la que se ha pagado un buen dinero de tan solo 19 años.