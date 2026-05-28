Asís Martín 28 MAY 2026 - 12:08h.

Edin Terzic adelanta trabajo con cinco dudas de mercado en el Athletic: hay un caso especial

El 'Mago' de Derio quiere demostrar que es carne de Primera división con el Racing

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BilbaoResta tan solo una jornada para que el Racing de Santander concluya una campaña excepcional que el conjunto de José Alberto López quiere coronar con el campeonato de LALIGA Hypermotion. Se ha hablado hasta la saciedad estas últimas semanas del gran papel de varios futbolistas relacionados con el Athletic Club, como es el caso de Iñigo Vicente Elorduy, un jugador "diferente" que se ha salido literalmente con su inigualable visión del fútbol de ataque, donde suma ya 20 asistencias y 8 goles.

Un registro histórico batiendo el récord de la categoría por encima de las 19 que firmase Saúl Berjón, y pretende todavía aumentarlo en el último encuentro a disputar este domingo frente al Cádiz en el Sardinero. Eso, amén de sus 1.157 pases buenos dados en campo contrario (el que más de todos los jugadores de los 22 equipos de la categoría de plata).

Un Iñigo Vicente que ha maravillado y que busca dar el paso definitivo en su carrera

El aplicado futbolista vizcaíno, conocido popularmente como el 'Mago' de Derio, quien como mensaje para sus haters de guardia este año ha sumado por cierto 4,5 recuperaciones por partido, se ha sometido a un test en SER Cantabria en el que ha desvelado alguno de sus gustos futbolísticos.

Como no podía ser menos en el paisano de Gaizka y Ander Garitano, sus principales referencias han estado en Lezama y en el Athletic Club. Por ejemplo, Iñigo Vicente afirmó que su gran ídolo ha sido "Fran Yeste", la ‘seda’ basauritarra (como le apodase Jose Iragorri) que con su zurda y su cabeza, un poco díscola, fue, sin duda, todo un referente en el conjunto rojiblanco destacando en aquella primera temporada de Marcelo Bielsa en Bilbao.

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Además, Iñigo Vicente rápidamente respondía a la pregunta sobre qué campo es el que más ilusión le hace jugar la próxima temporada en la que el Racing de Santander, 14 años después, regresa a la Primera división. Su respuesta era la más esperada para un futbolista que solo ha tenido tres ratos en la máxima categoría con el Athletic, Iñigo está loco por jugar "en San Mamés" ante su familia y amigos.

Además, entre otras cosas, como que "de no ser futbolista hubiese sido bombero", también apuntaba que el nuevo mundialista del Atlético de Madrid Marc Pubill "es el mejor jugador contra el que he jugado", y el que más difícil se lo ha puesto en un terreno de juego, o que su compañero de Barrika Peio Canales, cedido por el Athletic, es el futbolista "más serio" del vestuario montañés y que el "mejor consejo que me han dado es que no pierdo la ilusión nunca y vaya por todo".

Sin duda así, con hambre y ganas, va a ingresar en la Primera división con 28 años y son muchísimos los ojos expectantes de todo el fútbol que puede llegar a dar en el gran escaparate de la liga, lambrettas incluidas...