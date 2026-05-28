Asís Martín 28 MAY 2026 - 10:21h.

Jesús Areso necesita un reseteo en el Athletic de Terzic: "No he estado a la altura"

No se termina de dar con la tecla en el Bilbao Athletic en la etapa Uriarte

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BilbaoEstaba claro que Jon Uriarte Uranga, la nueva junta directiva del Athletic Club y el Director de Fútbol, Mikel González, iban a tomar decisiones tras un curso complicado tanto del primer equipo de Ernesto Valverde (con el que han salido varios integrantes) en espera de Edin Terzic, como del segundo, el estandarte de Lezama. Así que se acaba de oficializar que Jokin Aranbarri deja de ser el entrenador del Bilbao Athletic, conjunto al que ha dirigido las dos últimas temporadas.

El técnico azkoitiarra, que había sonado incluso como posible ayudante del alemán Edin Terzic, aunque el desconocimiento del idioma inglés no le ayudaba, finaliza su etapa en Lezama, donde recaló desde el filial de la SD Eibar precisamente para hacerse cargo de los cachorros que antes habían estado en manos del catalán Alejandro Pallarés, Carlos Gurpegui o Bingen Arostegi.

Declive: los cachorros rojiblancos solo fueron capaces de sumar seis de los 30 últimos puntos en juego en Primera Federación

No ha terminado de calar entre la afición que sigue con lupa a la cantera, se le han discutido varias decisiones por ir en post de primar los resultados, pero es cierto que el preparador guipuzcoano ha contribuido de alguna manera a la formación de algunos futbolistas que se han estrenado en el primer equipo durante su estancia.

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Sea el caso de Peio Canales, Alex Rego, Endika Buján, Ibon Sánchez, Asier Hierro, Selton Sánchez Sued, Eder García e Iker Monreal, y otros que han dado pasos en el fútbol profesional como cedidos en esta temporada, por ejemplo Beñat Gerenabarrena, Aingeru Olabarrieta, Iker Varela y el propio Canales que ha ascendido con el Racing de Santander de los Iñigo Vicente, Asier Villalibre, etc...

Bittor Llopis, con un gran trabajo en el Basconia, cuenta con mucho predicamento para hacerse con el puesto en el Bilbao Athletic

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Jon Uriarte y Mikel González siguen buscando un mirlo blanco para el Bilbao Athletic

Bajo su dirección, el Bilbao Athletic ha quedado clasificado en séptima posición en su estreno (54 puntos) y en decimotercera (49) en esta temporada. Como es habitual en este tipo de salidas, desde Ibaigane se tira de fair play y se apunta en una nota que "El Athletic Club quiere agradecerle su compromiso y dedicación durante toda su estancia en la entidad y desearle lo mejor en su futuro personal y deportivo".

Hay que recordar a los lectores de ElDesmarque que el Athletic anunciaba este lunes la salida del club de los futbolistas del filial Endika Buján, Jon de Luis, Xabier Irurita, Eric Gamen e Iker Aldai, quienes no continuarán en la disciplina rojiblanca.