Notas Athletic 2025/26: Yuri, Guruzeta y Unai Simón, los mejores (Parte I)

Seguimos con el análisis a fondo de la reciente temporada 2025-26 del Athletic Club

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BilbaoAquí va la segunda parte de la entrega especial de nuestros desmarcados, quienes nos hacen un balance realmente minucioso de lo que ha sido una campaña 2025-26 muy negativa para el Athletic Club de Jon Uriarte y Ernesto Valverde salvo en la UEFA Champions League, competición polémica en Bilbao en la que pese a ir a menudo con los jugadores menos habituales se estuvo a punto de pasar a la disputa del play off por el título.

Toca ver sus apuntes de todo lo ocurrido, dentro y fuera del terreno de juego, y de las expectativas que genera la llegada del entrenador alemán Edin Terzic a Lezama.

Gorka Bizar

Después de lograr el título de Copa, llegar a semis en la Europa League y de entrar en Champions con la que se supone una de las mejores plantillas de la historia del club teníamos la esperanza de poder plantar cara en la mayor competición de clubes del mundo y de estar en los puestos de arriba en LaLiga.

Pero tras un buen inicio en liga con tres victorias empieza la debacle y entre las lesiones, la fragilidad de la defensa, el poco acierto de cara al gol, la falta de ideas y de variantes en el campo y otros factores sociales, como decidir tirar la Champions porque nos viene grande y jugarla con los suplentes e incluso cachorros del Bilbao Athletic, se consiguió un ambiente nada favorable en la grada al que, sumando lo acontecido entre la ICHH y la directiva, que trascendió a los aficionados.

San Mamés se convirtió en un fortín vulnerable donde equipos como el Alavés, Getafe, Espanyol o Girona lograban desquiciar tanto al equipo como a la parroquia.

Si a las derrotas contras los gallos de la competición que son lógicas, le sumas las que son ilógicas, y además le añades las derrotas fuera de casa contra equipos en teoría inferiores… y sigues viendo que no se hacen cambios ni se proponen cosas y la actitud de los jugadores en el campo con su falta de intensidad y cansancio tanto físico y mental no mejora… piensas que el míster algo no está gestionando bien.

Y si la pelotita no entra, los jugadores no juegan y el míster no soluciona… a mi no me vale con dejar pasar el tiempo y que sea lo que dios quiera. Se tenía que haber actuado desde la Directiva para que al menos no hubiéramos sufrido hasta la penúltima jornada donde, por un resultado ajeno, se certificó la permanencia.

En resumen, que lo que iba a ser un bonito sueño se ha convertido en una pesadilla en la que nos queríamos despertar.

Ahora se presenta otra pretemporada ilusionante con la llegada de Edin Terzić que tendrá que hacer un gran esfuerzo para cambiar los aires a una plantilla donde espero que no haya galones y haya que ganarse el puesto en cada entreno, en cada carrera, en cada lance y en cada disputa. También espero que se planifique mejor la temporada en cuanto al aspecto físico, que no nos pesen las piernas cuando se necesite apretar.

Por último decir que no todo es recaudar y recaudar y sacar dinero de un patrocinio o de debajo de una piedra para que los mejores jugadores se queden aquí con contratos millonarios… también hay que decidir ciertos asuntos cuando las cosas no van bien y por supuesto no olvidar nunca que este club es de los socios y hay que hacer política social con ellos, con las peñas, con los abonados, con la Herri Harmaila, etc… no solo con los de los palcos VIP. Señor Uriarte, ¡aplíquese!

Potxolo 'Artaburuak'

Esta recién acabada temporada del Athletic Club me deja una sensación difícil de digerir, porque la ilusión era enorme después del crecimiento de la anterior temporada tras volver a mirar a Europa con ambición.

Por todo ello, aunque parecía que el equipo estaba preparado para dar un paso definitivo hacia adelante, ha acabado convirtiéndose en una desastrosa campaña, irregular, desgastante y, por momentos, decepcionante.

El problema no ha sido solo perder partidos, sino la sensación de que el equipo ha ido apagándose poco a poco, llegando, literalmente, a arrastrarse por la Liga, perdiendo gran parte de la identidad que le había hecho tan competitivo.

Además, la temporada ha dejado la sensación de que el Athletic ha perdido gran parte de esa solidez emocional que había manifestado la temporada anterior, pues hubo demasiados partidos que se escaparon por desconexiones incomprensibles, por flagrantes errores propios, por una falta de intensidad que hacía irreconocible al equipo, y por una fragilidad defensiva impropia de un equipo que históricamente siempre se ha construido desde el orden, la fuerza y la intensidad.

El equipo ha sido capaz de competir algo en Europa, pero le ha faltado continuidad y madurez para sostenerse en la clasificación liguera.

La gestión del cansancio tampoco ha ayudado nada, pues Valverde ha exprimido demasiado las mismas demarcaciones y, aunque por momentos el equipo llegó a responder, inevitablemente ha acabado pagando el esfuerzo acumulado. La sensación final es que el Athletic ha deambulado por la competición liguera sin gasolina, jugando más por inercia que por convicción, alejando al equipo de los objetivos que parecían más que posibles hace tan solo unas semanas.

Lo más frustrante quizá sea precisamente eso, que había argumentos para creer...

Había plantilla, ambiente, comunión con la grada y jugadores diferenciales, pero el Athletic ha terminado atrapado entre la exigencia de competir en Europa y la dificultad de mantener el nivel en Liga, quedando al final la agria impresión de haber dejado escapar una oportunidad importante para consolidar definitivamente al equipo entre los mejores y volver a hacer historia.

En resumen, el Athletic, sobre todo en el último tercio de la liga, se ha comportado como un Titanic buscando darse de morros con el iceberg, pero que al final casi sin saber como, lo ha podido evitar. Eso sí, la tragedia ha andado demasiado cerca.

Lo único bueno, que de tan mal que ha salido todo, el equipo ha tocado fondo, debería ser sencillo sacar conclusiones y tomar las decisiones necesarias para que no se repitan los mismos errores, o tratar de minimizarlos.

Se le antoja un duro trabajo a Edin Terzić que se va a encontrar con la patata caliente de los descartes para la próxima temporada, y con un rápido aprendizaje de lo que es el Athletic.

Para terminar, la horrible gestión de la despedida de un jugador de la talla de Iñigo Lekue que siempre ha estado ahí, y ante el que el Athletic como institución, no ha sabido estar a la altura. Lástima.

Borja Osorio

Se ha acabado posiblemente la temporada más decepcionante en la historia moderna del Athletic Club, la que comenzaba como la de la ilusión ha terminado como la temporada del drama. Muchos son los factores que han llevado a este desaguisado, empezando por el bajo nivel de las “figuras” del equipo, pasando por la nula capacidad de reacción del técnico y acabando por la deficiente planificación de la plantilla de la dirección deportiva, de la que es responsable el presidente Uriarte, el Director de Fútbol Mikel González y su primera junta directiva.

Vayamos por partes, a estos últimos les achaco su poca ambición en haber retocado la plantilla con al menos 2 futbolistas más, ya que como se ha visto eran más que necesarios, sobre todo en la parcela del medio campo. Hay que saber invertir para seguir siendo primer espada y no “acomodarte” a la inercia que traía el equipo y creer que esto es el “FIFA“.

Hay alguno en la junta de Jon Uriarte Uranga, que tiene incidencia en el área deportiva, que realmente se lo cree, y lo más redondo que ha visto es su pantalla de Smartphone. ¿Ante la baja de Beñat Prados y, sobre todo, ante el estado físico de Iñigo Ruiz de Galarreta, cómo es posible no rascarse el bolsillo en reforzar esa parcela? Ya se ha visto el resultado, alguno ya lo avisamos en agosto del año pasado…

Luego están los “actores”, los futbolistas, si separamos de la ecuación a Unai Simón, a Yuri, la primera parte de la temporada de Jaure y a Guruzeta, los demás han sido un completo desastre

El fichaje de Jesús Areso ha sido un despropósito, ¿qué le ha ocurrido a este chaval? En Osasuna había firmado 2 temporadas de Selección y aquí ha parecido una auténtica “pedorreta”,... Y los “internacionales“, es decir, Vivian, Sancet, Nico e Iñaki Williams y Aymeric Laporte han estado totalmente missing.

Lo de Vivian lo achaco al fichaje del francés Laporte, que le ha comido “protagonismo” y confianza, pero el de Gasteiz ha sido una rémora de lo que era; lo de Nico y habiendo hecho el Club el esfuerzo de retenerlo, otro desastre, ellos sabrán el porqué de la nefasta gestión de su estado físico, eso sí, ahora a disputar un Mundial como premio…

Y mi gran decepción personal, Oihan Sancet. La temporada que ha firmado es de venta inmediata, no es asumible que con su status y su calidad haya firmado una temporada tan nefasta y negada. El Athletic no se puede permitir el lujo de hacer un sobreesfuerzo económico para retener a 2 estrellas para que te den 2 ratos de calidad en una temporada, en definitiva, de un suspenso colectivo. Pues esperemos que el verano les dé para recapacitar, retomar fuerzas y limpiar sus cabezas…

Y ya llegamos al “director de reparto“, Ernesto Valverde. Al entrenador se le ha visto desbordado en muchas fases de la temporada, ha tirado de su manual de “vacas sagradas“, cuando se veía que no le daban nada, y los que salían de vez en cuando y le solucionaban la papeleta, por ejemplo Nico Serrano en Bérgamo o en Oviedo, desaparecían por arte de magia.

Y qué decir de la gestión de Selton Sánchez Sued, o de los chavales que ha hecho debutar y después si te he visto no me acuerdo.

Ha sido visto irascible en las ruedas de prensa e inmóvil en muchos partidos que requerían de cambios urgentes... pero hay algo positivo, esta pesadilla se ha terminado y llega la hora Terzic. Creo que el cambio drástico a un método nuevo y un entrenador que llega sin “prejuicios” es bueno, además sigo estando convencido de que la plantilla es buena, porque lo han demostrado, pero esta junta debe de haber tomado nota y debe de retocar la plantilla.

Para mi el acomodo lleva al fracaso y espero que no solo miren a la primera plantilla, ojo. Nos vendieron que iban a traer la excelencia a Lezama y lo que han traído es la mediocridad y la endogamia de toda la vida…

En fin, os deseo un buen verano a todos los athleticzales y que recuperemos la ilusión! Beti Athletic!!!