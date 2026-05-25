Notas Athletic 2025/26: Yuri, Guruzeta y Unai Simón, los mejores (Parte I)

Admiro la bondad de quienes no suspenden la última temporada del Athletic

Analizamos en ElDesmarque la portería y la defensa del equipo de Ernesto Valverde

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BilbaoEs difícil escapar de esa mezcla de tristeza y un sentimiento de rabia que ha dejado en los cuerpos de los athleticzales la temporada 2025/26 del Athletic Club, más allá de que Ernesto Valverde dijese que “ojalá todos los años jugásemos la Champions”.

Pues sí, es un hito y vaya grupo mortífero que tocó en el sorteo de la 'Orejona', pero ojalá que de paso se jueguen bastante mejor LaLiga, la Copa y la Supercopa. Uno no recuerda una campaña en la que ir a Europa pareciera tan asequible como esta en la que lo mismo llegan hasta 9 equipos si el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez gana la Conference en Leipzig.

Pero no busquen al Athletic en esos manjares: 12º en la tabla con 19 derrotas en liga, 58 goles encajados y un golaveraje de -15 no dan para viajar salvo en la pretemporada con Edin Terzic.

Las notas de los porteros

Unai Simón (7)

En la campaña en la que por fin ha sido el portero de la liga y de la competición europea, nada menos que la Champions, ha sido uno de los mejores jugadores de la plantilla aparte de un líder absoluto ante la Prensa. Es cierto que ha tenido alguna mala racha y que las porterías a cero han escaseado, pero también que ha dejado intervenciones antológicas y partidos para la historia como el de San Mamés ante el PSG de Luis Enrique. El único equipo al que no pudo hacer un solo gol en su camino a la 'Orejona'. Brutal en los penaltis.

Alex Padilla (5)

Poco protagonismo para el portero mexicano de Zarautz, que fue el encargado de ponerse bajo los palos en la copa (y en la última jornada en el Bernabéu donde le metieron 4 goles), competición que muchos pedían que también jugase Unai Simón. Llegaba hasta unas semifinales en las que la Real Sociedad fue muy superior. Cumplidor.

Las notas de los defensas

Andoni Gorosabel (6)

En el entuerto del lateral derecho de Valverde ha sido de largo el que mejor ha cumplido su misión. Dotado de un motor diésel que le obligaba a ser cambiado cada tarde, al menos ha dado siempre la cara y no se puede decir que haya recibido suspensos en sus partidos.

Jesús Areso (3)

La primera temporada del lateral de Cascante, fichado por 12 millones de euros a Osasuna, ha sido un drama. Seguramente sobre todo para él al que no le han salido nunca las cosas. Sea por el sistema de 4 en línea, las alturas, sea por la mala inercia del equipo, la verdad es que quitando un pequeño repunte final nunca ha logrado hacerse con la titularidad, servir buenos balones o quitarse el sambenito de que en defensa es un coladero.

Iñigo Lekue (4)

Apuntando que me pareció injusto que no tuviera minutos en la despedida de San Mamés ante el Celta, que fuese suplente en el Bernabéu o que se despida con un breve vídeo en solitario (¿?) al 'tomatero' de Deusto le había llegado la hora del adiós.

Ha decidido colgar las botas y la verdad es que se va con esa doble sensación de que ha cumplido siempre, ha dado la cara por el club -dentro y fuera del campo-, pero ha tenido un grupo de haters en la grada que nunca le han dado chance. De hecho, tras su fallo ante el Villarreal, el propio Valverde lo fue dejando en la grada directamente.

Dani Vivian (3'5)

Degradado de teniente a soldado raso. Terrible la decadencia en esta campaña de un futbolista imperial que estaba llamado a ir al Mundial 2026, pero se va a tener que quedar en casa. Ha dado la sensación de perder la confianza, su estoica solidez y que incluso la presencia de Aymeric Laporte le ha hecho sentirse más expuesto y vulnerable, no digamos ya como lateral derecho. Un año para olvidar de Vivi, pero con su trayectoria y juventud, sin duda, debe ser uno de los futbolistas que den un paso adelante con Edin Terzic.

Yeray (sc)

¡Cómo se ha echado de menos al Titán de Barakaldo! Su sanción de 10 meses por dopaje empezó a ser un poco el principio del fin junto a la lesión de Beñat Prados. Jugador capital y líder con el ejemplo en cada partido. La mejor noticia es que en su última rueda de prensa comentó que ya no piensa para nada en la retirada, si no en disfrutar del fútbol. De momento dos años más de contrato para él (2028).

Aymeric Laporte (5'5)

Por supuesto que hay que pedirle mucho más al Mariscal de Agen, que va a lograr su propósito de jugar el Mundial como Nico Williams. Pero entre su culebrón para ser fichado, la lesión y lo que le ha costado coger la forma a sus 31 años y con su tamaño no ha sido el jugador diferencial que se esperaba. Aun así, pese a desdibujar a Vivian, en muchos partidos ha estado entre los mejores y ha demostrado que sacando el balón desde atrás no tiene rival en toda la plantilla.

Unai Egiluz (sc)

El colmo de la desgracia. El central de Durango se ha roto dos veces el cruzado de la rodilla derecha con lo cual no ha tenido un solo minuto en toda la temporada. Dramático. Desearle que no sea terrible su nuevo proceso de recuperación en soledad y que pueda volver a disfrutar con el fútbol.

Aitor Paredes (6)

El Americano de Arrigorriaga ha sido, pese a quien le pese, probablemente el mejor central de la temporada. El tema es que -como él mismo se esperaba- Valverde le ha ido relegando hasta convertirse en el cuarto central cuando volvió Yeray. Magnético en el balón parado, habrá que ver si con Terzic sigue en la pelea o incluso si se busca algún tipo de salida como le pasara antes a Unai Núñez.

Yuri Berchiche (7'25)

El mejor jugador de campo. Una mala bestia, a sus 36 años más líder que nunca, pero con el mal síntoma de que eso, a sus 36 años sigue siendo totalmente imprescindible más allá de su querencia a hacer penaltis o meterse en zarabandas. De hecho, hay casi una novena a la virgen de Begoña porque se decida a renovar por una temporada más. Eso lo dice todo.

Adama Boiro (3'5)

Aunque algunos suelen ver muchos brotes verdes en él, lo cierto es que el carrilero de Dakar todavía no está hecho a la máxima categoría ni a la función defensiva. Muchas carencias en lecturas y colocación, nadie quita que el chaval lo intenta y le pone ganas. En el Bernabéu, por ejemplo, firmó un partido muy correcto en dos puestos diferentes.